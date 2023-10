Play’n GO alcanza un acuerdo con Betway para seguir creciendo en el Reino Unido

Los jugadores de Betway en el Reino Unido ahora tendrán acceso a todo el catálogo de juegos de Play’n GO, incluidos los favoritos de los fanáticos como “Book of Dead”, “Sweet Alchemy”, “Reactoonz” y más.

Comunicado de prensa.- Play’n GO, ha anunciado hoy una asociación en el mercado del Reino Unido con la marca líder mundial de juegos y apuestas en línea Betway.

Los jugadores de Betway en el Reino Unido ahora tendrán acceso a todo el catálogo de juegos de Play’n GO, incluidos los favoritos de los fanáticos como “Book of Dead”, “Sweet Alchemy”, “Reactoonz” y muchos más.

El Reino Unido es uno de los mercados más importantes de Play’n GO y esta asociación refuerza el compromiso de la empresa sueca con ese mercado. Asegurar este acuerdo con otro operador líder como el Grupo Betway es otro hito para el estudio de juegos líder en el mercado.

Anna Mackney, directora regional de Play’n GO en el Reino Unido, dijo: “Estamos encantados de asociarnos con Betway, que tiene una reputación tan positiva en el mercado del Reino Unido. Ambas compañías tienen un historial de éxito en el mercado del Reino Unido y estamos seguros de que a los jugadores de Betway les encantará todo nuestro catálogo de juegos. Tanto Betway como Play’n GO seguramente prosperarán gracias a esta asociación y esperamos muchos años de éxito trabajando juntos”.

Anthony Werkman, director ejecutivo de Betway Group, explicó: “Estamos encantados de anunciar que Betway se asociará con Play’n GO en el mercado del Reino Unido. Los títulos emblemáticos de Play’n GO, como ‘Book of Dead’, ‘Reactoonz’ y ‘Legacy Of Dead’, seguramente serán muy populares entre los clientes de Betway que aman el contenido emocionante e innovador”.

También afirmó: “Betway se compromete a brindar una experiencia de juego emocionante en un entorno seguro y responsable para todos nuestros jugadores, por lo que estamos encantados de ampliar nuestra oferta de casino a nuestra base de clientes con uno de los mejores estudios de juegos de la industria. en Play’n Go”.

Play’n GO está activo en más de 25 jurisdicciones reguladas en todo el mundo y esta asociación demuestra que la empresa continúa creciendo después de más de 15 años en el negocio, sin signos de desaceleración en el corto plazo.