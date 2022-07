Play’n GO desembarca en el mercado de los casinos en línea de Estados Unidos

Play'n GO apunta a lanzamientos en otros estados regulados.

El proveedor de entretenimiento de juegos del mundo ha obtenido una licencia de proveedor de juegos de Internet provisional en Michigan, Estados Unidos.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ingresó al mercado de casinos en línea de Estados Unidos y el CEO de la empresa, Johan Törnqvist, destacó la noticia como un “momento histórico”.

Como proveedor de entretenimiento para mercados regulados a nivel mundial, Play’n GO ahora traerá su colección de títulos de tragamonedas a jurisdicciones nuevas y recientemente reguladas en todo Estados Unidos.

La primera licencia de Play’n GO en los Estados Unidos fue obtenida en Michigan, lo que significa que los jugadores del estado de Wolverine podrían ser los primeros en el país en disfrutar de títulos que han cautivado a los jugadores en mercados regulados de todo el mundo, como Rich Wilde y el Libro de Dead, Reactoonz, Rise of Olympus, Legacy of Dead y muchos más.

Michigan es el primer paso en el compromiso de Play’n GO de convertirse en el socio de contenido de casino elegido en los Estados Unidos, ya que sube el listón para los jugadores estadounidenses. El estudio también apunta a lanzamientos en otros estados regulados.

“Este es un momento histórico en la historia de Play’n GO”, dijo el CEO de la compañía, Johan Törnqvist. “Comenzamos diseñando juegos de casino específicamente para dispositivos móviles incluso antes de que existiera el teléfono inteligente, y ahora estamos irrumpiendo en Estados Unidos como el proveedor líder en más de 25 mercados regulados a nivel mundial, lo cual es un gran mérito para todos en Play’n GO. Creemos que estamos en una posición única para tener éxito en los Estados Unidos”.

Törnqvist agregó: “Nuestro objetivo es ver que los juegos Play’n GO sean tan queridos en los Estados Unidos como lo son en todos los demás mercados regulados del mundo. Sabemos que cada mercado regulado es diferente y que esto llevará tiempo en los Estados Unidos, pero estamos absolutamente comprometidos con expandir nuestra presencia en todo el país”.

“Nos hemos convertido en líderes en los mercados regulados centrándonos en el jugador y creando juegos que entretienen por encima de todo. Creemos que esto nos da una ventaja en Estados Unidos, pero no daremos nada por sentado y esperamos escuchar, aprender y adaptarnos para poder brindar el mejor entretenimiento de casino a los jugadores de los Estados Unidos”.

Se espera que la cartera de Play’n GO, que incluye la tragamonedas online, Rich Wilde y Book of Dead, cambie el juego en los Estados Unidos.

Entre los lanzamientos recientes con licencia de Play’n GO se incluyen Def Leppard Hysteria, KISS Reels of Rock y *NSYNC Pop, un título que presenta a la legendaria banda de chicos de los 90.

Play’n GO ya lanzó 27 títulos premium en 2022, incluido Gigantoonz, la parte de la serie mundial Reactoonz, además de Wild Trigger, Raging Rex 2, 15 Crystal Roses: A Tale of Love y King’s Mask de temática egipcia. ese es uno de los lanzamientos más exitosos de la compañía en su historia.