Play’n GO anuncia una nueva asociación con el operador estadounidense Stardust Casino

Esta asociación es otro hito importante en el viaje de Play'n GO en Estados Unidos.

El contenido de Play’n GO ahora está disponible con la marca Stardust, propiedad de Boyd Interactive, en Nueva Jersey y Pensilvania.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció una nueva asociación de operador estadounidense con Stardust Casino.

Stardust Casino, propiedad de Boyd Interactive, ahora albergará contenido de Play’n GO en Nueva Jersey y Pensilvania, lo que significa que los jugadores de Stardust Casino en estos estados ahora tendrán acceso a títulos clásicos de Play’n GO como «Piggy Blitz», «Fire Joker» y «Colt Lightning».

Play’n GO ingresó a Nueva Jersey en septiembre de 2022 y a Pensilvania a principios de este año, lo que hace un total de cinco estados en los que tiene licencia como proveedor de juegos.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, comentó: “Es fantástico unir fuerzas con Stardust Casino en Nueva Jersey y Pensilvania, dos de nuestros mercados más importantes a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. La marca Stardust Casino se remonta a décadas en el panorama del juego de los Estados Unidos, y la introducción de nuestros juegos en su plataforma es una perspectiva emocionante para ambas empresas”.

Y agregó: “Play’n GO es el proveedor de entretenimiento de casino líder en el mundo. Establecimos el estándar de la industria en materia de contenido e innovación de juegos. Esta asociación es otro hito importante en nuestro viaje en los Estados Unidos, y nuestro enfoque ahora se centra en desbloquear todo el potencial de esta asociación tanto para Play’n GO como para Stardust Casino».

Por su parte, Alexander Angelo, director de CRM de Stardust Casino, dijo: “Estamos igualmente entusiasmados de darle la bienvenida a Play’n GO a la familia de Stardust Casino, y estamos emocionados de presentarles a nuestros jugadores en Pensilvania y Nueva Jersey algunos juegos clásicos de Play’n GO. Estamos decididos a ofrecer a nuestros jugadores la mejor experiencia de juego de casino online posible, por lo que agregar los juegos de Play’n GO a nuestra cartera de más de 200 juegos online fue una obviedad. Esperamos muchos años de éxito juntos”.