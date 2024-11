Play’n GO recluta a toda la familia Wilde para su última aventura, «Wildest Gambit»

«Wildest Gambit» reúne a la legendaria familia Wilde -Rich, Cat y el tío Gerard- en un viaje épico a través de cuatro destinos únicos.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a unirse a la familia Wilde en «Wildest Gambit», una tragamonedas 5×3 trotamundos que combina aventura, misterio y un enorme potencial de ganancias con un multiplicador x20.000.

«Wildest Gambit» une a la legendaria familia Wilde -Rich, Cat y el tío Gerard- en un viaje épico a través de cuatro destinos únicos. Desde las arenas doradas de Egipto hasta las densas selvas de Sudamérica, los jugadores experimentarán una mezcla dinámica de «Expanding», «Sticky» y «Multiplier Wilds». Estos «Wilds» pueden activarse tanto en el juego base como en «Free Spins»: ofreciendo a los jugadores más oportunidades de conseguir grandes premios. Cada localización supone un desafío único, recompensando a los intrépidos exploradores con tesoros que van más allá de sus sueños más salvajes.

La mecánica que define a los tragamonedas incluye la fusión de tres «Wilds» distintos: Los «Sticky Wilds» se bloquean para activar «Re-Spins», los «Expanding Wilds» se extienden por los rodillos para ofrecer más posibilidades de ganar y los «Multiplier Wilds» ofrecen hasta x8 de ganancias. Mediante la combinación de estas características, «Wildest Gambit» crea una aventura de múltiples capas, lo que refleja el compromiso de Play’n GO de ofrecer experiencias inmersivas y narrativas atractivas.

Los fans de la serie notarán guiños a títulos anteriores como «Rich Wilde and the Tome of Insanity» (2024) y «Gerard’s Gambit» (2023). Del mismo modo, los fans del clásico de Play’n GO «Rich Wilde and the Book of Dead» (2016) y «Pilgrim of Dead» (2023) pueden encontrar el juego mecánicamente similar con la presencia de «Expanding Symbols».

Sin embargo, «Wildest Gambit» lleva la aventura a nuevos niveles con su narrativa centrada en la familia y sus inventivas combinaciones «Wild», creando una experiencia fresca pero familiar. Los jugadores que busquen emoción, exploración y un juego atractivo lo encontrarán todo aquí.

El embajador de juegos de Play’n GO, Magnus Wallentin, ha declarado: «‘Wildest Gambit’ es un título destacado de nuestra saga Wilde. Al combinar tres características ‘Wild’ en varias localizaciones, hemos dado a los jugadores nuevas capas de juego y un mayor potencial de ganancias».

La empresa afirmó: «Con sus impresionantes efectos visuales, atractivas características y la legendaria familia Wilde a la cabeza, ‘Wildest Gambit’ promete un viaje inolvidable. ¡Prepárense para explorar nuevos horizontes con cada giro!»