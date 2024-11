Play’n GO anuncia una asociación con el operador de lotería estatal austriaco Win2Day

Los títulos del proveedor sueco ya están disponibles en la plataforma de Win2Day en Austria.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado una asociación con el operador de lotería estatal austriaco Win2Day. El acuerdo incluye títulos legendarios del proveedor sueco, como «Reactoonz», «Rise of Olympus» y «Rich Wilde and the Tome of Madness», en vivo en la plataforma Win2Day.

Play’n GO ofrece una cartera de más de 350 títulos en más de 30 jurisdicciones en todo el mundo.

Tove Aldefors, encargado de ventas regionales de Play’n GO en Europa Central y Occidental, dijo: «Es emocionante lanzar nuestros juegos con la lotería estatal de Austria y Win2Day es el socio perfecto para nuestra marca. Comparten nuestras creencias sobre una industria regulada, sostenible y liderada por el entretenimiento para jugadores. Esperamos muchos años de éxito trabajando juntos”.

Ver también: Play’n GO invita a los jugadores a “zarpar en busca de diversión» en «Boat Bonanza Christmas»

Georg Wawer, director general de Win2Day, añadió: «Somos el único operador con licencia en Austria. Por lo tanto, nuestro objetivo es ofrecer todos los principales operadores de igaming en nuestra plataforma. Play’n GO es una de las potencias internacionales y, por lo tanto, estamos encantados de poder ofrecer su contenido en nuestra plataforma. Consideramos a Play’n GO un socio competente y responsable para Win2Day y confiamos en que esta asociación resulte fructífera».