Piden a la Junta de Galicia que colabore contra la ludopatía

La propuesta fue presentada por el Partido Popular y reclama mayor compromiso con las asociaciones que tratan los problemas con el juego.

España.- El Parlamento de Galicia ha publicado en su Boletín Oficial diferentes propuestas de ley, entre las que se encuentra la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre “la colaboración y cooperación que la Junta de Galicia debe mantener con las asociaciones que se ocupan de los problemas de ludopatía, apoyando la realización de actividades y campañas informativas”.

Ver también: Director de Juegos y Espectáculos del gobierno Vasco: “El 97,8% de la población no tiene ningún problema con el juego”

En dicho proyecto, el Grupo Parlamentario señala que “es necesario que los diferentes ministerios colaboren y promuevan conjuntamente políticas de información, desarrollando actividades de prevención del juego dirigidas a la población en general y adoptando medidas tendientes a desincentivar hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego, con especial atención a los sectores sociales más vulnerables”.

Asimismo, el Grupo Parlamentario considera que, dentro de las políticas de juego responsable, una de las herramientas más eficaces sería “la puesta en marcha de campañas informativas para concienciar a la población de que el juego responsable implica una decisión informada y educada por parte de los usuarios con el único objetivo de entretener y distraer”.

A través de su vocero, y por iniciativa de los diputados Paula Prado del Río, José Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto Pazos Couñago, María Felisa Rodríguez Carrera, Ana Belén García Vidal y Noelia Pérez López, sostienen que la información es fundamental para que la población pueda realizar sus actividades de ocio y entretenimiento sin sufrir adicciones o conductas problemáticas derivadas del abuso o uso irresponsable. Los diferentes estudios diferencian claramente el juego problemático del compulsivo.

Ver también: El gobierno Vasco edita una guía para prevenir el juego problemático en jóvenes

El juego problemático no constituye una patología, pero es un problema para los jugadores que les provoca un importante sentimiento de culpa, un alto nivel de ansiedad y pérdidas económicas mayores que las puede permitir. A su vez, el juego compulsivo o patológico es aquel en el que el jugador no controla sus impulsos y no puede dejar de jugar, porque conduce al deterioro de su vida individual, familiar y social, al aislamiento colectivo y al desapego de la realidad.