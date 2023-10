Nuevas denuncias por amaños de partidos en Perú

El futbolista Mario Tajima aseguró que “existe una mafia de apuestas” de la que él tiene conocimiento.

Perú.- El fútbol peruano se encuentra en medio de una tormenta. Mario Tajima, jugador de la Academia Cantolao, realizó explosivas declaraciones, confirmando la existencia de una red de apuestas clandestina que opera en la Liga 1 Betsson, la primera división del fútbol peruano. Acusó a esta organización de estar compuesta no solo por jugadores, sino también por individuos de un entramado criminal, y realizó un llamado en busca de soluciones. Tajima, futbolista de la Academia, aseguró que fue testigo de este engaño que afecta al fútbol peruano en su conjunto.

Hace unas semanas en Bolivia, se confirmó la suspensión de su torneo de fútbol tras descubrirse que varios partidos de su liga habían sido manipulados. Ahora, las acusaciones de Mario Tajima, jugador de Cantolao, plantean preocupaciones similares, ya que podrían tener graves implicaciones para la Liga 1 Betsson y su posible suspensión si estas revelaciones resultaran ser ciertas. “Eso está en cada uno. En el fútbol peruano se sabe que esto es una mafia que está sucediendo hace mucho tiempo. A mí no me corresponde señalar ni sancionar ni mencionar nombres, pero ya es momento que haya un cambio. Ojalá no nos pase lo que pasó en Bolivia. No solamente son los jugadores. Hay gente desde otros lugares que es responsable. Definitivamente existe, yo tengo conocimiento de eso, esto es una mafia que está detrás”, aseguró.

Asimismo, el futbolista realizó un llamado para que realice una investigación exhaustiva sobre este asunto y se encuentre una solución lo más rápido posible, ya que teme por su vida y la de su familia. “También estoy preocupado por mi familia y mi bienestar. Nos sentimos indefensos ante esta situación. Solicito ayuda no solo al equipo, sino también a la Federación Peruana de Fútbol, a las autoridades del Instituto Peruano del Deporte y al gobierno”, reveló Tajima.

Además, sacó a la luz que a varios jugadores de Cantolao les hicieron propuestas para unirse a esta actividad ilícita. “Al menos a mí no me contactaron, pero tengo conocimiento de que se acercaron a muchos de mis compañeros. Eso es algo personal para cada uno. En ese momento, uno debe defender su honor. Todos debemos asumir la responsabilidad y trabajar juntos para resolver esta situación”, dijo.

Asimismo, al ser consultado sobre la separación de algunos de sus compañeros debido a este tema, el volante de 31 años reconoció que esto no es nuevo y volvió a poner como ejemplo el caso del torneo boliviano.

La denuncia de Tajima sale a la luz solo unos días después de que los directivos de Pirata FC acusaran a los propios futbolistas del equipo luego de una derrota 11 a 0 contra el Club Los Chankas.

La goleada causó sorpresa, ya que no es común que se produzcan resultados tan abultados. En este contexto, la directiva del equipo del norte peruano, emitió un comunicado pidiendo a los entes responsables de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que realicen las investigaciones respectivas, pues consideraron “sospechoso” dicho resultado.

“Denunciamos de la manera más enérgica, el abultado y sospechoso resultado del encuentro en contra de nuestro club, el mismo que no responde a un normal desarrollo deportivo, sino a factores extradeportivos que vienen perjudicando a nuestro fútbol profesional de Liga1 Betsson y Liga 2. Invocamos a la Oficina de Ética e Integridad de la FPF, así como a la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), a que tomen cartas en el asunto e investiguen a profundidad lo sucedido hoy, y de ser el caso, se sancione de manera ejemplar a los que resulten responsables por este execrable hecho que menoscaba la moral y que viene perjudicando a nuestro fútbol nacional”, indicó el escrito de la directiva de Pirata FC.

La postura del equipo presidido por Farid Awad Musa es que esta estrepitosa goleada fue resultado de un arreglo originado por las apuestas deportivas, problema que viene siendo denunciado por diferentes personalidades del fútbol del ascenso peruano.

Ahora, los dichos de Tajima se condicen con esta denuncia y plantean dudas sobre la integridad del deporte en el país y sobre la necesidad de que exista una investigación que eche luz sobre este asunto.

