Perú: un club de fútbol denunció a sus propios jugadores por arreglo de partidos y apuestas

Perú.- El miércoles 27 de septiembre se produjo un resultado de escándalo en la Liga 2, el torneo de segunda división del fútbol peruano. Los Chankas goleó 11-0 a Pirata FC, en un partido válido por la última fecha de la etapa regular. El marcador le permitió al cuadro ganador trepar al segundo puesto y clasificar a las semifinales de los play off de ascenso. Por su parte, el cuadro derrotado no se vio perjudicado, pues ya se encontraba salvado del descenso, pero sin chances de luchar por una plaza en la liguilla final.

La goleada causó sorpresa, ya que no es común que se produzcan resultados tan abultados. En este contexto, la directiva del equipo del norte peruano, emitió un comunicado pidiendo a los entes responsables de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que realicen las investigaciones respectivas, pues consideraron “sospechoso” dicho resultado.

“Denunciamos de la manera más enérgica, el abultado y sospechoso resultado del encuentro en contra de nuestro club, el mismo que no responde a un normal desarrollo deportivo, sino a factores extradeportivos que vienen perjudicando a nuestro fútbol profesional de Liga1 Betsson y Liga 2. Invocamos a la Oficina de Ética e Integridad de la FPF, así como a la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), a que tomen cartas en el asunto e investiguen a profundidad lo sucedido hoy, y de ser el caso, se sancione de manera ejemplar a los que resulten responsable por este execrable hecho que menoscaba la moral y que viene perjudicando a nuestro fútbol nacional”, indica el escrito.

La postura del equipo presidido por Farid Awad Musa es que esta estrepitosa goleada fue resultado de un arreglo originado por las apuestas deportivas, problema que viene siendo denunciado por diferentes personalidades del fútbol del ascenso peruano.

No es la primera vez que ocurre una denuncia de estas características. Hace unas semanas, el exfutbolista Víctor Rossel reveló que jugadores de Deportivo Municipal y la Academia Cantolao estuvieron involucrados en este tipo de arreglos. Incluso se animó a afirmar que ambos clubes deberían perder la categoría por este motivo:

“Esos dos equipos tienen que irse al descenso, así de simple. Empezaron mal y se pusieron peor. Pasaron cosas extradeportivas inauditas, separaron a jugadores por temas extradeportivos en Muni y Cantolao. En Cantolao separaron a 6 jugadores por temas de las apuestas deportivas. Esos jugadores han denigrado lo que es la profesión de ser futbolista profesional. Por eso digo que esos equipos, por cómo se han manejado, deberían irse ya, los dos”, disparó en el programa televisivo Quiero Fútbol.

En medio de esta polémica, Santiago Acasiete, técnico de Cantolao, decidió responder. El ex jugador de la selección peruana, afirmó que estas palabras manchan la imagen de la institución y recalcó que no es bueno hablar sin pruebas, aunque reconoció que, de evidenciarse estos hechos, se debe actuar con mano dura.

“Esas acusaciones han dañado mucho a la institución, sobre todo hacia el afuera, hablar sin tener pruebas es malo. He escuchado lo de Rossel y los comentarios que hay en todos lados, no es solamente Deportivo Municipal. Lo bueno de esto es que no hay pruebas para demostrar a los culpables, solo esperemos que los futbolistas profesionales valoren un poquito más esto y traten de alejarse de este camino, que no los va a llevar a nada, lo que va a generar es más problemas. A partir de ahí, si hay pruebas, hay que acusarlos y sacarlos de esta de esta disciplina del fútbol, que se apliquen las mejores sanciones para que esto no vuelva a ocurrir ni comentarse. Se que los comentarios van muy rápido, pero sin pruebas, declaró a Willax Deportes.

