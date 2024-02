México: desde AIEJA destacan las oportunidades de inversión que se pierden debido a las prohibiciones legales

Miguel Ángel Ochoa afirmó que cerca de 150 empresarios de diversas partes del mundo están interesados en invertir en la industria del juego de México, pero no lo hacen por la situación jurídica.

México.- Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), reveló que hay un alto interés por parte de empresarios de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Austria y Dinamarca por invertir en la industria de juegos, apuestas y casinos online y físicas en México. “Yo creo que ese número fácil puede andar entre 100 y 150 inversionistas de todo el mundo, que quieren invertir en México”, señaló al medio Forbes México Ochoa, quien explicó que estos empresarios foráneos no invierten su dinero debido a la situación de legalidad que enfrenta la industria del juego en el país.

“Me reuní con inversionistas austriacos y daneses, porque hay muchísimo interés por invertir en México en juegos y apuestas online”, sostuvo el representante de la industria de casinos y señaló que esto no avanzará mientras no se tenga un mercado legalmente establecido en México. Además, Ochoa ejemplificó: «Platiqué con unos húngaros en noviembre de 2023 en Miami, Florida, que querían invertir en México, por lo que les recomendé el amparo y dijeron: ¿Cómo vamos a demandar al gobierno de México? Todavía no entramos y estamos demandando”, contó el empresario sobre las dificultades que se enfrentan a la hora de hacerle entender a los extranjeros la realidad del país.

Los empresarios extranjeros “no conocen la realidad jurídica de México, el amparo es la defensa jurídica que tenemos los particulares contra los abusos de la autoridad, que es el caso”, afirmó Miguel Ángel Ochoa, quien afirmó que, de cambiar la situación legal, llegarán muchas inversiones al país.

Los inversionistas ven al mercado mexicano como la antesala de Estados Unidos, precisó Ochoa, porque 75 por ciento de la población radicada en Sudamérica, Centroamérica y México no viajan a los centros de apuestas por carecer de visa estadounidense. Además, las condiciones climatológicas de México son más favorables.

Los amparos

Luego de que en noviembre se publicara el decreto que indica que el gobierno federal no otorgará nuevos permisos a establecimientos de máquinas tragamonedas de juegos de azar ni se renovará la licencia a aquellos locales con permisos vigentes, los empresarios levantaron la voz contra la medida y lograron frenarla.

La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) informó que las empresas de casinos, juegos y sorteos que operan en el país azteca lograron un amparo contra las modificaciones al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

«Nos fuimos al amparo todos los permisionarios, entiendo que hay 37, presumo que se fueron al amparo todas las empresas. La gran mayoría logró la suspensión provisional y algunos han logrado la suspensión definitiva», comentó Ochoa.

Esto quiere decir que mientras se resuelve el amparo las empresas no están obligadas a acatar el nuevo reglamento hasta la sentencia final. «Creemos que los procesos de amparo deben durar cuando menos tres a cuatro meses, y en algunos casos se pueden llevar hasta el año, todo depende de las impugnaciones y los recursos que presenten a la Secretaría de Gobernación y los amparados», añadió el empresario.

A finales del año pasado, la Secretaría de Gobernación publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se realizaron cambios en el reglamento de la LFJS, entre lo que destaca que las empresas permisionarias no podrán tener actividades mayores a los 15 años.

Entre diciembre del año pasado y principios de enero, las empresas inscritas a la AIEJA iniciaron los procesos legales a fin de obtener un amparo contra la ley. Ochoa explicó que si bien el nuevo reglamento no impacta de manera inmediata, será en 2028 cuando cerca del 70 por ciento de los establecimientos que operan en el país tendrían que cerrar sus operaciones, debido a que los permisos para mantener sus actividades no serán renovados.

Por lo anterior, las empresas que están agrupadas en la AIEJA por ahora pausaran inversiones estimadas en USD10.000m, hasta que los juicios de amparo procedan de manera definitiva a favor de las compañías. «Todos los que querían invertir en México prácticamente han detenido sus inversiones hasta que se resuelva el amparo, o evidentemente si hubiese una ley nueva», dijo el presidente de la asociación.

Asimismo, Ochoa explicó que en la actualidad, para que los casinos y casas de apuestas puedan tener actividades en el país de manera legal, la ley obliga a que las compañías tengan por lo menos 52 por ciento de inversión local.

En ese sentido, agregó que el 48 por ciento restante de las inversiones a la fecha provienen de capitales de origen extranjero, entre los que destacan recursos de Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

En cuanto a los fabricantes de máquinas, cerca del 98 por ciento son de origen extranjero, de países como Estados Unidos y Canadá, además de regiones de América Latina y Europa, por lo que los amparos también contemplan proteger dichas inversiones.