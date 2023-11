Empresarios del juego mexicanos enfrentarán con amparos el decreto contra la instalación de slots

Lo confirmó el titular de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México.

México.- A dos semanas de la publicación del decreto que indica que el gobierno federal no otorgará nuevos permisos a establecimientos de máquinas tragamonedas de juegos de azar ni se renovará la licencia a aquellos locales con permisos vigentes, finalmente los empresarios levantaron la voz contra la medida.

El presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (Aieja), Miguel Ángel Ochoa, le dijo al medio local El CEO que trabajan en dos estrategias.

“En este momento, las dos acciones son: el tema del amparo, por un lado; y el tema del impulso de una Ley Federal de Juegos y Sorteos”, declaró Ochoa.

En ese sentido, continuó: “Yo creo que si logramos una nueva Ley Federal de Juegos que dé certeza y tranquilidad, pues seguramente no tendremos problema. Si no, tenemos los amparos que van a permitir que se pueda negociar las renovaciones de los permisos”.

El pasado 16 de noviembre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no otorgará nuevos permisos a establecimientos de máquinas tragamonedas de juegos de azar, mientras que a las que tengan un permiso vigente se les respetará hasta su término, pero ya no se les renovará.

Según Aieja, los juegos de este tipo representan el 85 por ciento del negocio. Por lo que la idea será combatir estas medidas mediante un amparo.

Entre las críticas que realizó la industria a la nueva regulación, está que a pesar de que se abrió a consulta pública durante los meses previos, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desoyó los comentarios.

Ochoa agregó que si bien esta medida no tendrá efectos inmediatos, en el próximo lustro resultarán afectados la mayoría de los casinos, cuyos permisos vencen entre 2028 y 2033. Mientras que la totalidad de los permisos no se renovarán más a partir de 2038.

En el proceso de revisión de la propuesta de reglamento, los industriales de los casinos reprocharon que estas medidas limitarían los juegos e incluso terminarían por alejar a los clientes de los centros de juego.

Incluso citaron comentarios de los propios trabajadores de la industria en el sentido de que al ver en riesgo sus empleos, su alternativa sería sumarse a la industria informal del juego. Además, se advirtió que las empresas fabricantes de máquinas tragamonedas retirarán sus inversiones del país al no ver futuro en el negocio.

Es por eso que los industriales de los juegos y sorteos apostarán por alcanzar un acuerdo para modificar la Ley Federal que regula al sector. En ese sentido, Ochoa indicó: “La Ley en vigor es de 1947. En ese entonces no había máquinas de juego, no había internet, no había celulares. Entonces, el reglamento, estas modificaciones están trabajando sobre una ley realmente obsoleta. La intención es trabajar en un nuevo proyecto de Ley”.

Además, aseguró que la industria ha mantenido acercamientos con la Secretaría de Gobernación, así como con los legisladores para que se pueda discutir una nueva normativa a partir de febrero de 2024, en el último periodo de sesiones del actual Congreso.