Magnus Olsson, CCO de Play’n GO: “Estamos marcando un estándar en EE.UU.”

Magnus Olsson, CCO de Play'n GO.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, explica cómo la empresa, que está detrás de muchos de los tragamonedas online más populares del mundo, se prepara para G2E Las Vegas. Además, cuenta por qué es tan importante reducir la brecha entre el juego online y el presencial y cuáles son sus expectativas para 2024.

Entrevista exclusiva.- El director comercial de Play’n GO, Magnus Olsson, habló con Focus Gaming News sobre los preparativos de la empresa para lo que será el G2E más grande de la historia, la importancia de tender puentes entre el juego online y el presencial, y qué planes tiene la empresa para el 2024.

¿Cómo se está preparando Play’n GO para G2E Las Vegas y cuáles son sus expectativas para la feria?

Esta va a ser nuestra mayor G2E hasta la fecha. Históricamente, hemos asistido a la G2E para tomar el pulso a EE.UU., pero ahora que estamos presentes en tres estados, y pronto en el cuarto, la feria se ha convertido quizá en la más importante del año.

Por supuesto, todo el mundo ya conoce a Play’n GO, pero algunos lo hacen solo a través de nuestros juegos. G2E nos brinda la oportunidad de reunirnos cara a cara con los operadores que impulsan el crecimiento y la innovación en los nuevos estados regulados de EE.UU. y, a su vez, entablar el tipo de relaciones que nos permiten marcar la pauta de la verdadera excelencia en el entretenimiento de casino en línea.

¿Qué pueden esperar los delegados del stand de Play’n GO en G2E Las Vegas? ¿Qué importancia le da a la oportunidad de reunirse con todos los que forman parte de la industria en este y otros eventos?

No quiero desvelar demasiado a estas alturas, pero estaremos en el stand 4030 de la nueva igaming Zone con un stand que es más del doble de grande que el del año pasado. Insto a todos los interesados en la próxima generación de juegos de casino a que se pasen por allí. Tenemos previstas algunas sesiones educativas, así como entretenimiento y fantásticos premios.

Y, por supuesto, valoramos enormemente estas reuniones en persona. Claro que hoy en día es posible hacer negocios a distancia, y a veces puede ser la forma más eficaz. Pero para el tipo de colaboraciones en profundidad que estamos creando, no hay nada mejor que sentarse con los socios y dejar que fluyan las ideas.

¿Cuáles cree que son los principales retos a los que se enfrentará la industria en un futuro próximo?

La mayoría sabe que en Play’n GO damos prioridad a la sostenibilidad. No es algo por lo que la industria del juego fuera especialmente conocida hace un par de años, pero llevamos tiempo gritando a los cuatro vientos que es la única forma de sobrevivir y prosperar como sector en las próximas décadas. Y sí, ese es el plazo en el que pensamos.

Es alentador ver que otros empiezan a seguir nuestro ejemplo, pero se trata de un reto enorme que abarca casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana como empresas de juegos. Esto incluye todo, desde pensar cuidadosamente sobre los tipos de juegos que servimos a los clientes hasta nuestro impacto medioambiental. Queremos ofrecer el mejor entretenimiento del mundo y, por definición, eso tiene que ser seguro y sostenible.

En julio, la empresa lanzó la versión terrestre del popular juego Book of Dead. ¿Cuál es la importancia de haber conseguido llevar este juego online al terreno terrestre? ¿Qué acogida ha tenido?

Llevar Book of Dead al espacio minorista con William Hill es sin duda uno de los puntos culminantes de un año repleto de acción para nosotros. El juego es la tragamonedas online más popular del mundo y queríamos compartir su magia con los clientes físicos. El exitoso título ya se ha distribuido ampliamente por los establecimientos de William Hill en el Reino Unido, y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva.

Pero no se trata solo de un juego. Como sector, llevamos años hablando de la convergencia de los juegos en línea y presenciales, pero a veces da la sensación de que la realidad no ha estado a la altura de las expectativas. Queremos cambiar eso, y el lanzamiento de Book of Dead es el primer paso.

Hemos creado un nuevo marco que nos permitirá desplegar toda nuestra cartera de más de 350 juegos de primera calidad en el espacio minorista en un instante, sin necesidad de conexión a Internet. Creemos que esto nos va a abrir muchas puertas, sobre todo en Estados Unidos, donde el sector terrestre sigue siendo tan vital.

¿Cuáles son los retos de Play’n GO para el resto de 2023 y 2024?

Los EE.UU. son sin duda un foco de atención, y a medida que avance la regulación, esperamos ampliar el número de estados en los que estamos activos el próximo año. Pronto vamos a añadir nuestro cuarto estado, Pensilvania, y por supuesto seguiremos apoyando a aquellos estados que quieran introducir una legislación sensata.

“Los EE.UU. son sin duda un foco de atención, y a medida que avance la regulación, esperamos ampliar el número de estados en los que estamos activos el próximo año”. Magnus Olsson, CCO de Play’n GO.

Fuera de Estados Unidos, 2024 será un año realmente emocionante. Es probable que algunos grandes mercados se conecten por primera vez y, como siempre, Play’n GO estudiará detenidamente todas las jurisdicciones reguladas del mundo. Ya estamos presentes en más de 25 de ellas, y ese número aumentará constantemente.

Y lo que es más importante, estamos centrados en ampliar nuestra gama de juegos. Nos enorgullecemos de crear los títulos más entretenidos del sector y tenemos una hoja de ruta para 2024 que ya está a rebosar. Estoy deseando compartir algunos detalles con nuestros socios actuales y futuros en Las Vegas.