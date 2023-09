Play’n GO renovó su asociación con Växjö Lakers

Las raíces de Play'n GO están en Växjö, la ciudad donde se fundó la empresa.

El gigante sueco de los juegos de azar continúa apoyando durante una década a los cuatro veces campeones de la liga sueca de hockey

Comunicado de prensa.- Play’n GO, el proveedor de entretenimiento de casino, anunció hoy que regresa como patrocinador principal de los Växjö Lakers, continuando una relación que se remonta a más de diez años.

Las raíces de Play’n GO están en Växjö, la ciudad donde se fundó la empresa. La empresa está comprometida a mostrar su apoyo a su equipo local, que volvió a coronarse campeón de Suecia la temporada pasada consiguiendo el cuarto título en la historia del club.

El acuerdo de este año incluye la exposición de los cascos de los Växjö Lakers, la adquisición total del imponente Vida Arena, un salón privado Play’n GO con interior personalizado. Además, la empresa estampará su marca en camisetas y cascos durante los partidos de la Liga de Campeones de Europa.

Johan Törnqvist, CEO de Play’n GO, dijo: “Este patrocinio reúne a dos grandes campeones: Play’n GO y Växjö Lakers. Estamos encantados de continuar como patrocinadores y nada nos gusta más que apoyar a nuestro equipo local, lo cual hacemos por los fanáticos, la diversión y el entretenimiento.

Y añadió: “Como el disco está a punto de caer en una nueva temporada, todos en Play’n GO le desean al equipo la mejor de las suertes. Estaremos observando atentamente y animando a nuestros Lakers durante toda la campaña”.

Johan Markusson, director ejecutivo de Växjö Lakers, señaló: “Estamos emocionados de tener a Play’n GO nuevamente como patrocinador para la próxima temporada y agradecemos a todos en Play’n GO por su continuo apoyo. Patrocinadores como Play’n GO son vitales para el club y para el hockey en Suecia. Nos permiten competir al más alto nivel posible en Suecia y Europa, así como mantener un club inclusivo y centrado en la comunidad que apoya el hockey para todas las edades”.

Por último, el director ejecutivo de Växjö Lakers resaltó: “Con Play’n GO hemos tenido una asociación realmente creativa durante los últimos años y estoy seguro de que eso también continuará en los años venideros. No podemos esperar a que comience la nueva temporada”.