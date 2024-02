Lula criticó las apuestas en línea

Lula demostró sus descontento con las empresas que aún no pagan impuestos.

Pese a sancionar la ley que regula las apuestas virtuales, el presidente brasileño sostuvo que los sitios de apuestas son un problema «más grave» que el juego del bicho.

Brasil.- Durante la ceremonia de lanzamiento del Aviso Cultural de Petrobras, el pasado viernes 23 de febrero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó las apuestas deportivas y el juego online. «Peor que el juego del bicho hoy es que, las 24 horas del día, hay juego en la televisión, el juego digital», dijo Lula en referencia a las apuestas en línea, cuyas empresas hacen publicidad en la televisión y patrocinan programas.

En enero de este año, el presidente sancionó la ley que establece una alícuota del 12 por ciento sobre la recaudación de las casas de apuestas descontado el pago de premios. En ese sentido, con el proceso de regulación aún en curso, sorprendieron las declaraciones del mandatario.

Asimismo, el mandatario mostró su descontento con las empresas que actualmente no pagan impuestos. “Como las empresas aún no pagan impuestos, están ganando mucho y pagando poco”. Se espera que este escenario cambie en los próximos meses, ya que con la regulación de la industria de las apuestas en el país y el inicio del proceso de emisión de licencias, los operadores comenzarán a pagar tarifas de operación.

Mientras el proceso regulatorio aún está en curso, el Ministerio de Hacienda ya creó la Secretaría de Premios y Apuestas para monitorear el funcionamiento del sector bajo los límites determinados por el reglamento y para asegurar la recolección de los nuevos impuestos.

Por último, en su discurso del pasado viernes, Lula expresó su preocupación por el gasto excesivo en apuestas y la posibilidad de adicción. “Ayer me enteré de algo que me dijo el presidente del Banco do Brasil. Actualmente las familias gastan el 14 por ciento de lo que ganan en juegos electrónicos”, aseguró Lula.