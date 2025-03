Loterías colombianas en alerta por el nuevo impuesto al juego online

Desde la Federación de Loterías de Colombia manifestaron su preocupación por el impacto que puede causar la implementación del tributo.

Colombia.- A una semana de la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 por ciento sobre los juegos de azar online en Colombia, se sumó una voz a la de los empresarios del sector: la de las loterías.

Según informó el medio local Caracol, Diego Fabián Hernández, vicepresidente de la Federación de Loterías de Colombia (Fedelco) y gerente general de la Lotería de Boyacá, dijo: “Para nosotros fue una sorpresa porque eso ya se había debatido y no se había aprobado luego, entonces por el decreto de Conmoción Interior que lo apliquen para nosotros como federación genera un impacto muy fuerte”.

Asimismo, el representante de Fedelco aseguró que esta semana el gremio se pronunciará sobre la decisión del gobierno colombiano: “Tenemos junta directiva la otra semana, pero como vicepresidente y articulado con el presidente estamos trabajando fuertemente, sobre todo con los operadores tecnológicos, para pronunciarnos sobre el tema y tratar de que esas decisiones que generan un fuerte impacto sean un poco consensuadas”.

Y agregó: “No es un secreto que va a impactar fuertemente el tema de las deportivas, a nosotros como tradicionales, pero sí, obviamente desde la Federación tenemos que hacer un llamado frente a este tema”.

Empresarios del juego online en Colombia

La semana pasada, representantes del rubro presentaron el balance de los primeros días del tributo, así como un estudio que realizó la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y concluyeron que no será posible cumplir con esas estimaciones.

Según informó el medio local Semana, Julio César Tamayo, presidente de Wplay, aseguró durante el encuentro que el IVA está causando una distorsión en los depósitos de los jugadores, quienes usualmente consignan un dinero con el que apuestan varias veces. En el caso de su plataforma, que es una de las más grandes del mercado nacional, en la primera semana registró una caída del 49,5 por ciento en los depósitos, a pesar de que estaban ofreciendo bonos para compensar el IVA. “Esto no solo no hace inviable esta industria, sino que el Gobierno no va a poder recaudar todo lo que aspira con este impuesto”, sostuvo Tamayo.

Por su parte, Evert Montero, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), afirmó que el problema está en que se habla de ingresos para las casas de apuestas de COP45 billones anuales, lo que implica que tienen un peso de 4,5 por ciento en el PIB, pero que eso no es cierto, pues los ingresos reales de la actividad son de alrededor de COP2,6 billones, es decir, menos de 1 por ciento del PIB.

El estudio de la Universidad del Rosario compartido por Semana también señala que se necesita realizar una revisión urgente de los métodos contables para evaluar a esta actividad, dado que se están confundiendo los ingresos brutos y los ingresos netos.

El presidente de Fecoljuegos remarcó que la medida disminuye la intención del usuario para jugar online, pero que además va a existir una migración a plataformas ilegales, asegurando que la cifra podría doblar el 30 por ciento actual de los jugadores en plataformas no reguladas.