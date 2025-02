IVA al juego online en Colombia: una casa de apuestas compensará el gasto de los usuarios y gremios aseguran que el gobierno recaudará menos de lo esperado

Siguen las repercusiones en Colombia luego de la entrada en vigencia del decreto que elimina la excensión del IVA del juego online.

Colombia.- La industria del juego continúa revolucioada en Colombia luego de que el pasado sábado 22 de febero comenzara a regir en Colombia el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 por ciento sobre los juegos de azar online. Empresarios del sector aseguraron que el gobierno de Petro calculó mal el volumen de ingresos y la recaudación será mucho menor de la esperada, que según el Ejecutivo alcanzaría el billón de pesos (USD242m).

Representantes del rubro presentaron el balance de los primeros días del tributo, así como un estudio que realizó la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y concluyeron que no será posible cumplir con esas estimaciones.

Según informó el medio local Semana, Julio César Tamayo, presidente de Wplay, aseguró durante el encuentro que el IVA está causando una distorsión en los depósitos de los jugadores, quienes usualmente consignan un dinero con el que apuestan varias veces. Por cada COP100 que depositan, al momento de entrar a apostar ven que ya no tienen un saldo de 100, sino de 81, lo que implica una idea de pérdida que va en contra de la esencia misma de la apuesta.

En el caso de su plataforma, que es una de las más grandes del mercado nacional, en la primera semana registró una caída del 49,5 por ciento en los depósitos, a pesar de que estaban ofreciendo bonos para compensar el IVA. “Esto no solo no hace inviable esta industria, sino que el Gobierno no va a poder recaudar todo lo que aspira con este impuesto”, sostuvo Tamayo.

Por su parte, Evert Montero, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), afirmó que el problema está en que se habla de ingresos para las casas de apuestas de COP45 billones anuales, lo que implica que tienen un peso de 4,5 por ciento en el PIB, pero que eso no es cierto, pues los ingresos reales de la actividad son de alrededor de COP2,6 billones, es decir, menos de 1 por ciento del PIB.

El estudio de la Universidad del Rosario compartido por Semana también señala que se necesita realizar una revisión urgente de los métodos contables para evaluar a esta actividad, dado que se están confundiendo los ingresos brutos y los ingresos netos.

El presidente de Fecoljuegos remarcó que la medida disminuye la intención del usuario para jugar en línea, pero que además va a existir una migración a plataformas ilegales, asegurando que la cifra podría doblar el 30 por ciento actual de los jugadores en plataformas no reguladas.

Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, agregó que el Consejo Técnico de la Contaduría determinó que el ingreso en materia de juegos son los valores que quedan después de pagar premios. Agregó que estos tampoco son las ganancias, ya que a ello hay que descontarle los gastos operacionales y los demás tributos por los que responden.

Frente a por qué este sector no debería pagar IVA como sí lo hacen muchos de los artículos de la canasta familiar, Restrepo dijo que esto se debe al modelo de negocio de los juegos online, en el cual “el retorno al jugador es altísimo, pues por cada peso apostado 95 centavos regresan al público”. Insistió en que es un impuesto que hace inviable esta industria y que por eso no lo cobran en los demás países, Colombia sería el único con este tributo.

Más repercusiones

Cabe recordar que, entre los detalles del decreto 0175, se menciona que el generador del impuesto para los juegos de azar será el depósito en dinero, lo que se entiende como el pago efectivo de transferencias de criptoactivos por cada usuario apostador operador de azar exclusivamente online, que serán abonados en su cuenta de usuario y que obtiene el derecho para apostar a partir de la aplicación de la norma. El impuesto no se aplicará sobre las ganancias obtenidas en las apuestas, sino sobre los depósitos que los usuarios realicen en las plataformas. Esto significa que el gravamen afectará directamente el monto disponible para jugar, independientemente de si el usuario gana o pierde en sus apuestas.

Es por eso que desde la casa de apuestas Stake anunciaron que a partir de hoy se compensará el impuesto del 19 por ciento sobre los depósitos en efectivo realizados en su sitio de apuestas online. Stake Colombia cubrirá este impuesto y lo acreditará a sus jugadores en sus cuentas de usuario.

Esto permite a sus clientes seguir disfrutando de sus actividades de juego favoritas sin preocuparse por el impuesto adicional.

Diana Otálora, country manager en LatAm dijo a través de un comunicado: “En Stake Colombia, nuestros usuarios son nuestra máxima prioridad, y es por eso que tenemos que adaptarnos a la medida del gobierno respecto al impuesto del 19 por ciento y cumplir con los plazos requeridos. Por ello, estamos adoptando medidas internas para que nuestros clientes puedan seguir jugando sin verse afectados por esta situación”.

Para reducir el impacto de esta nueva medida, Stake ha creado la promoción “Cashback IVA”, que premiará a los usuarios con un bono igual al monto descontado por IVA en su depósito. El bono se acreditará como un bono en efectivo en la cuenta del usuario y estará disponible una vez realizado el depósito.

Y continúa: “Por ejemplo, si un usuario deposita COP100.000, se le descontarán los COP15.999 de IVA según lo establecido por el gobierno, pero Stake otorgará un bono por esos mismos COP15.999 para que pueda jugar con el monto total de su depósito”.

“Stake Colombia sigue comprometida con garantizar que sus usuarios disfruten de una experiencia ininterrumpida de alta calidad. Por ello, garantiza que el Decreto 0175 no afectará las apuestas o ganancias que los usuarios obtengan en el sitio”, concluyeron desde la empresa en su comunicado.