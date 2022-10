La Contraloría chilena le ordena a la SCJ que fiscalice una página de juego online

El regulador pidió adoptar las medidas pertinentes en contra de una sociedad operadora de juegos online cuya página contaba con una opción de compra de “coins” y premios.

Chile.- Mientras el proyecto para legalizar el juego online sigue en pausa, la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile (SCJ) fue intimada por la Contraloría General de la República (CGR) para que actúe en contra de una plataforma de juego online que ofrece la compra de “coins” para apostar y ganar premios.

La CGR recibió una denuncia contra la SCJ donde se aseguraba que el organismo regulador del juego estaba permitiendo la operación de juego online, pese a que el sector está prohibido por ley, ya que la Ley 19.995 que regula los juegos de azar, establece que los juegos de casinos solo podrán desarrollarse por los operadores autorizados en sus establecimientos y que en ningún caso sus permisos se extienden a juegos de azar online.

El medio local Diario Constitucional, informó que tras la denuncia, la SCJ comenzó a investigar a “las sociedades operadoras de casinos de juego, para corroborar la veracidad de las imputaciones” y así “tuvo conocimiento de una plataforma web, a través de la cual se permitía al público acceder a juegos similares a los disponibles en un casino”.

La plataforma ofrecía las apuestas a través de una compra de “coins” para ganar premios como estadías en hoteles, cenas, tragos y cupones de juego. Una vez notificada la SCJ, se procedió a dar de baja el sitio, con la condición de poder ser reactivado si se eliminaba esta opción.

Desde la autoridad chilena detallaron: “Actualmente no se estaría en presencia de juegos de azar online, ya que en la cuestionada página solo operan juegos promocionales, de entretención y/o educación, por ende, no implican apuestas en dinero o especies avaluables en dinero, por lo que no se configuraría una infracción a la ley 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego”.

La CGR insiste en que la SCJ debe fiscalizar y adoptar medidas pertinentes contra estos sitios. “Corresponde que esta entidad fiscalizadora adopte las medidas pertinentes a fin de analizar la situación a la luz del presente oficio, iniciar el procedimiento administrativo que corresponda, y aplicar las sanciones que en su caso proceda, debiendo informar de ello a la División de Auditoría de este Organismo de Control en el plazo de 60 días contados desde la total tramitación del presente oficio”, sentenció.

El juego online en la mira

Actualmente, hay dos proyectos que avanzan a la par para regular a las casas de apuestas que operan de forma online en el país. Por un lado, fue aprobada la medida que busca prohibir la publicidad de casas de apuestas en equipos y eventos deportivos, por parte de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Por otro lado, se encuentra la iniciativa que busca regular la industria. El tratamiento del mismo se encuentra en pausa, a pedido del Ejecutivo. Es que desde el Ministerio de Hacienda se prepara una reforma impositiva que incorporará un gravamen a las apuestas online.

La iniciativa legislativa contempla, entre sus puntos principales, que las sociedades operadoras y las plataformas quedarán bajo la supervisión de la nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar; con tributos específicos de 20 por ciento sobre los ingresos brutos para las sociedades operadoras, de 15 por ciento para los usuarios y 1.000 UTM tanto para las licencias generales como especiales. Con esto, se busca recolectar USD50m al año.