La Comisión Británica de Juegos de Azar trabaja en la implementación del white paper

Tras la aprobación del white paper, que modifica la Ley de Juego de 2005, el regulador informó que convocará a las primeras consultas requeridas.

Reino Unido.- La Comisión Británica de Juegos de Azar informó que ya está trabajando en la implementación de las propuestas incluidas en el white paper sobre juegos de apuestas. Además, anticipó que abrirá pronto el espacio para algunas de las consultas requeridas.

El white paper fue publicado por el gobierno del Reino Unido a semana pasada. A través del mismo, se actualizó la Ley de Juego de 2005, aunque muchas de las propuestas del documento consisten en consultas, muchas de las cuales serán supervisadas por el organismo regulador.

El director ejecutivo de investigación y política, Tim Miller, señaló: “Si bien la implementación del white paper, que tiene más de 60 áreas de trabajo solo para la Comisión de Juegos de Azar, probablemente tomará varios años para completarse, eso no significa que no podamos progresar rápidamente en una serie de áreas clave. Ya se han reunido equipos de proyecto para comenzar a trabajar en las diversas recomendaciones del white paper y donde se han establecido acciones para la Comisión”.

Ver también: Los clubes de la Premier League eliminarán los patrocinios de apuestas deportivas

Además, Miller indicó que se pretende cumplir una serie de objetivos del white paper a través de las Condiciones de licencia y los Códigos de práctica (LCCP) de la Comisión de Juegos de Azar. El regulador está obligado a consultar sobre cualquier cambio en el código y tener en cuenta los comentarios, y tiene la intención de comenzar las consultas tan pronto como este verano.

“Nuestra intención es que el primer conjunto de consultas LCCP relacionadas con el white paper se publique este verano y el compromiso previo a la consulta con las partes interesadas habrá comenzado en una serie de otras áreas de políticas”, precisó Miller.

“Es importante destacar que estas consultas se centrarán claramente en cómo se implementan los cambios. Si bien no todas, muchas cuestiones de política pública han sido resueltas por el propio white paper”.

“Si bien nos moveremos rápidamente para comenzar a implementar los compromisos del libro blanco, también querremos asegurarnos de que una amplia variedad de experiencias y conocimientos reflejen esos compromisos. La historia muestra demasiados ejemplos de cambios de políticas bien intencionados que tienen consecuencias no deseadas para el público debido a la forma en que se implementaron. No querremos cometer ese error”.

Mayores poderes para la Comisión Británica de los Juegos de Azar

“El white paper se comprometió a aumentar nuestros poderes regulatorios para abordar el juego ilegal y facilitar la colaboración intergubernamental en una serie de áreas, lo que nos ayudará a cumplir con nuestras crecientes responsabilidades regulatorias”, señaló Miller.

El funcionario también enfatizó que el regulador no se relajará en el monitoreo del cumplimiento. “Este enfoque en la implementación de las recomendaciones en el libro blanco lo más rápido posible no nos distraerá de continuar buscando firmemente el cumplimiento de los requisitos existentes. Cuando los operadores de juegos de azar no cumplan con nuestros estándares, continuaremos tomando medidas para proteger a los consumidores y elevar los estándares”, insistió.