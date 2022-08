Falleció Jimmy Thomas, un referente de la industria del juego británica

Fue uno de los empresarios más influyentes en el sector. Era el propietario y operador del Hippodrome Casino en el centro de Londres. Tenía 88 años.

Inglaterra.- Jimmy Thomas, uno de los operadores de casinos más reconocidos del Reino Unido y personalidad destacada de la industria del juego británico, falleció el último fin de semana a los 88 años de edad.

El inglés fue sin duda uno de los grandes empresarios del sector. Junto a su hijo Simon era propietario y operador del famoso Hippodrome Casino, situado en el centro de Londres.

Durante varias décadas, Thomas operó salas de juegos y dirigió negocios exitosos como Thomas Automatics, distribuyendo a muchos clientes globales. Además fue embajador de la industria en asociaciones comerciales y círculos políticos de la industria internacional.

Incluso junto a su esposa Alma, quien falleció en 2008, fueron personajes populares e influyentes en las salas de juegos y, más tarde, en el sector de los casinos.

El ex empresario participó activamente en varias asociaciones comerciales, en particular BACTA, la organización del Reino Unido que nuclea las salas de juego, de la cual fue presidente. También en la Federación Europea de Asociaciones Comerciales y la Asociación Europea de Casinos.

En su larga carrera, libró varias batallas legales importantes sobre patentes y legalización de máquinas de juego. Desarrolló una serie de juegos originales y productos que marcaron tendencia para el negocio, comenzando con cambiadores, productos de bingo, juegos de entretenimiento y dispositivos de juego.

Quizás su mayor logro fue ganar una licencia de casino en el corazón turístico de Londres, el Hippodrome en Leicester Square, que muy rápidamente se convertiría en uno de los casinos más exitosos del Reino Unido.

Erigido en un teatro histórico de imponentes características arquitectónicas fue inaugurado en 2012.

Jimmy Thomas recibió muchos elogios en su ilustre carrera, quizás ninguno de ellos tan notable como el Freedom of the City of London, pero también fue honrado con un Lifetime Achievement Award por la British Casino Association y recibió muchos otros honores de la industria y los negocios.

Familia de negocios

Nacido en 1934 en el seno de una familia dedicada durante siete generaciones a la industria del juego y el ocio, Jimmy inauguró su primer casino en Quorn, Leicestershire, en 1956: el Hurst Hotel. Tras esta primera apertura, continuaron rápidamente la de otros locales en Nottingham y Derby. Luego abrió Le Ronde Casino and Cabaret Club, en Loughborough, en 1965.

Sus salas de juegos Showboat y el Beacon Bingo Club fueron consideradas unas de las mejores en el país. Pero eran sólo dos de las muchas empresas que constituían su grupo Thomas.

En 1987 se produjo una venta a la organización Rank junto con la división de algunas de las empresas que fueron retenidas por la familia Thomas para formar Thomas Holdings.

Como director ejecutivo y más tarde, con su hijo Simon como gerente, las empresas del grupo, Thomas Estates (Showboat Amusement Centres) y Beacon Entertainments, continuaron operando lugares hasta que, en agosto de 2006, el grupo fue vendido a Mayfair Acquisitions y operado bajo Riva Gaming, posteriormente adquirida por Praesepe.

Esto llevó directamente a Jimmy y Simon a planificar y ejecutar el mayor golpe de todos: la adquisición, conversión y apertura del Hippodrome Casino en Londres.