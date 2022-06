España: el alcalde de Torres de la Alameda apoya el proyecto de Cordish

En una entrevista, el alcalde de Torres de la Alameda, Carlos Sáez, consideró que de aprobarse, el emprendimiento de Cordish representaría una importante fuente de trabajo.

España.- Luego de que se confirmase que la consejería de Economía de la Comunidad de Madrid estudia desde hace algunas semanas una propuesta de la multinacional estadounidense Cordish para levantar un Centro Integrado de Desarrollo (CID) en el este de Madrid de 134 hectáreas, el propio alcalde de Torres de la Alameda, el lugar elegido para el emprendimiento, expresó su opinión acerca del proyecto que costaría alrededor de EUR20m.

Carlos Sáez dijo en una entrevista exclusiva con el medio local La Información: “Para nosotros sería muy importante porque se crearían hasta 56.000 puestos de trabajo, 18.000 de ellos fijos. El que no trabajase aquí, sería porque no quiere. Además, este plan de Cordish nos situaría en el mapa. Hay que tener en cuenta que esto no es como un Eurovegas como se está vendiendo, el juego aquí solo sería un 10 por ciento. De hecho, el que hay en Aranjuez (Gran Casino Aranjuez) seguiría siendo más grande”.

En la página web de Cordish figura el “Live Resorts Madrid”, que es el nombre que tendrá este espacio en caso de que puedan llevarlo a cabo finalmente. Allí lo describen como: “Un proyecto multimillonario de uso mixto, de entretenimiento y turístico. Este incluirá hoteles, instalaciones para reuniones y convenciones, comercios, puntos de venta, restaurantes, entretenimiento, juegos de azar, un lugar para eventos especiales, un teatro de Broadway, multicines, un teatro para residentes y un espacio de oficinas para compartir”.

Sáez dijo en la entrevista que asegura que esta futura construcción también va a servir para albergar convenciones de empresas y otros tipos de actos, como el próximo que se vivirá en la capital con la cumbre de la OTAN. Lo que supondría una competencia directa para otras instalaciones, como el recinto ferial de Ifema, que ha sido, sin ir más lejos, el que ha ganado la licitación para la celebración de los actos de dicha cumbre. No obstante, Saéz afirma que ahora están “expectantes” a lo que diga la Comunidad de Madrid. “Ojalá dependiera de nosotros. Hemos hablado con ellos (Cordish) y están esperanzados”.

Saéz apunta a motivos políticos la decisión que tomó la Comunidad, en ese momento presidida por Cristina Cifuentes. “Eran cosas absurdas. Los informes de Cultura decían que como no había un tablao flamenco -que es la idiosincrasia de España- no se podía llevar a cabo. En Hacienda nos dijeron que solo se iba ingresar EUR197m anuales y eso les parecía poco significativo. Luego yo me metí en el presupuesto de la Comunidad, y el dinero destinado al arreglo de las carreteras de toda la región para ese año estaba en ochenta y tantos millones”.

Ver también: Torres de la Alameda defendió a Cordish

Uno de los representantes legales de Díaz Arias, el despacho que es representante legal en España de la compañía, mostró cierto optimismo y cree que está vez sí podrán concretar el proyecto bajo la nueva administración de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, saben que este tipo de proyectos requiere el visto bueno de muchas consejerías, por lo tanto, se mantienen prudentes.

También creen que tienen más posibilidades de que les aprueben la propuesta ya que, tomando la experiencia del anterior proyecto, incorporaron todas aquellas cuestiones que la última vez no le gustaron a la administración, como por ejemplo, las cuestiones medioambientales.

Respecto al tiempo que puede llevar avanzar con el proyecto, desde el estudio de abogados le dijeron a La Información: “Los plazos dependen de ellos, tienen que ampliar información y necesitan recabar informes. No es un proceso a corto plazo, sino que será a medio plazo. El problema es que todo esto va a coincidir con el momento electoral y la Administración siempre se ralentiza con estos periodos. Intentaremos que pueda estar listo antes de las elecciones del año que viene. Creemos que puede venirle hasta bien a Ayuso este proyecto de cara a la campaña porque supondrá un impulso económico para Madrid y para España. Ellos ahora tienen que analizarlo y decirnos”.

Sin embargo, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, dijo que el proyecto “no está promovido, ni patrocinado, ni auspiciado por la Comunidad de Madrid”. En ese sentido, agregó que “Madrid lo que promueve y patrocina son proyectos de investigación, de educación, de salud, de deporte o de cultura”.

Ver también: Cifuentes y el efecto Cordish

Por otro lado, respecto a esta idea de Cordish, Fernández-Lasquetty dijo: “Este es un proyecto empresarial íntegramente privado”, al que “tenemos que darle el informe correspondiente a la petición que se realiza”. Algo que, de momento, “se está evaluando, y todavía queda procedimiento”.