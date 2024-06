EnReJA denunció a más de 200 portales de apuestas online ilegales en Salta

El vicepresidente del ente regulador salteño habló acerca de las dificultades que enfrentan para controlar las páginas ilegales.

Argentina.- Mientras en Salta avanzan iniciativas legislativas para controlar que los menores no accedan a sitios de apuestas, desde el ente regulador del juego de la provincia denuncian las dificultades que enfrentan a la hora de bloquear las páginas que operan de manera ilegal en el territorio.

En ese sentido, el vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (EnReJA), Adrián Amen, aseguró que en los últimos dos años se efectuaron 241 denuncias por páginas de apuestas online, pero la justicia demora en los oficios.

“Parecía que jugaban un partido de tenis donde la denuncia iba y venía por las fiscalías para ver cuál se declaraba competente”, señaló el funcionario y, en comunicación con el medio local FM Aries, agregó: “Esto lo venimos observando desde la pandemia, desde entonces fueron mutando las formas de jugar, hoy los adolescentes con un celular tienen acceso a cualquier plataforma, autorizadas en otras jurisdicciones o truchas”.

Asimismo, reconoció la dificultad para ejercer el control en las redes sociales respecto a la publicidad sin la leyenda “el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”, pero aseguró que se tomarán recaudos. “En redes sociales no lo hemos advertido, pero vamos a ver al tema”, reforzó. Además informó que en la ley no está reglamentada la sanción para aquellos licenciatarios infractores.

“Son advertencia de publicidad de buenas prácticas y ahora van a tener peso de ley porque no está regulada la sanción. Se hacen las leyendas, pero necesitamos que tenga peso de ley”, enfatizó.

Amen advirtió que hasta ahora no tuvieron respuesta respecto a una denuncia realizada recientemente contra diez personas que llegaron hasta la provincia buscando cajeros para la captación de personas a estas páginas no autorizadas: “Ellos ya se fueron a sus provincias y todavía no se avanzó en la causa. También necesitamos que el Poder Judicial entienda la problemática y actúe rápidamente”, alertó.

El funcionario hizo una diferenciación entre los portales pertenecientes a otra jurisdicción, que no deberían captar a personas radicadas en otras provincias, de aquellos que directamente son ilegales: “Las páginas que son autorizadas en otras provincias tienen la obligación de utilizar el RENAPER (El Registro Nacional de las Personas) o la geolocalización para no loguear a quien no corresponda, eso se logró desde el Ente Nacional de Comunicaciones, pero a las ilegales si se accede fácilmente”, cerró.

Cabe mencionar que en la provincia solo están autorizados las apuestas a través de la modalidad digital Tómbola Exprés, La Changuita y Apuesta Deportiva, con acceso a una billetera virtual y una página habilitada, pero la persona debe acercarse personalmente a loguearse a las agencias de tómbola tradicional, demostrando su mayoría de edad.