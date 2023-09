El Instituto Brasileño de Juego Responsable sumó un nuevo socio

El grupo de medios deportivos Better Collective se incorporó a la entidad

Brasil.- El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), nacido a partir del debate en torno a la regulación de las apuestas deportivas en Brasil y la polémica que se desató tras la investigación denominada Operación Máximum II, sumó un nuevo socio.

Se trata del grupo de medios deportivos digitales Better Collective. El objetivo de la firma es convertirse en el grupo líder en medios deportivos digitales, con un fuerte enfoque en hacer que el sector de las apuestas deportivas sea más seguro, ético y responsable.

Fundado en 2004, Better Collective tiene una cartera de marcas de medios deportivos nacionales e internacionales. A través de los mismos, los fanáticos del deporte pueden acceder a artículos y videos, consejos de apuestas y herramientas educativas a escala global.

A través de sus medios de comunicación online, la compañía se alinea con los principales objetivos del IBJR, como la promoción de un sector más seguro y sostenible para apostantes y operadores, iniciativa que cobra importancia ante la inminente regulación del mercado en Brasil y las nuevas directrices que promueven la autorregulación.

Ver también: IBJR: “La licencia para apuestas deportivas en Brasil será una de las más caras del mundo”

En los últimos meses ha cobrado relevancia la alianza entre el IBJR y el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), centrándose en la creación e implementación de normas y actividades relacionadas con la publicidad y la comunicación del sector en el país. El grupo de medios también propone mejorar aún más el debate de cara a la aprobación de la Medida Provisional 1.182, del 24 de julio de este año, que regulará las apuestas deportivas.

“Estamos encantados de unirnos a IBJR. Para Better Collective, como cofundador de Responsible Affiliates in Gambling (RAIG) en el Reino Unido y propietario mayoritario de Mindway AI, cuestiones como el cumplimiento y las apuestas deportivas seguras siempre han sido áreas centrales de nuestra operaciones Esperamos contribuir con nuestra experiencia internacional a IBJR y continuar colaborando con los miembros que trabajan para el desarrollo sostenible y centrado en el consumidor del mercado brasileño”, señaló Simon Hovmand-Stilling, director ejecutivo de Better Collective Latin America.

Para el CEO del IBJR, André Gelfi: “Este nuevo miembro se suma al instituto para aportar todo su conocimiento, desempeño y experiencia nacional e internacional en la comunicación entre el sector de las apuestas deportivas, los jugadores y las buenas prácticas regulatorias. Better Collective está en línea con la misión del IBJR de hacer de las apuestas deportivas una opción de entretenimiento sostenible, segura y divertida”.

Ver también: IBJR y la ANJL expusieron ante la comisión que investiga la manipulación de partidos

A partir de ahora, el Instituto Brasileño de Juego Responsable aumenta su representación en el mercado nacional con 14 empresas. La entidad enrola a 10 operadores internacionales de apuestas deportivas: bet365, Flutter, Entain, Betsson Group, Betway Group, Yolo Group, Netbet Group, KTO Group, Novibet y LeoVegas. También a una empresa de juegos de fantasía (Rei do Pitaco), dos de pago (Pay4Fun y Grupo OKTO) y un grupo de medios (Better Collective).