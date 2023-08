Brasil: los presidentes del IBJR y la ANJL expusieron ante la comisión que investiga la manipulación de partidos

Los titulares de ambos entes declararon y aclararon dudas ante la CPI-FUTE.

Brasil.- La transparencia en las operaciones, el cumplimiento de las mismas , el combate al amaño de partidos en el fútbol y el juego responsable fueron solo algunos de los temas abordados durante la reunión del CPI-FUTE que contó con la presencia de los presidentes del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), Andre Gelfi, y la Asociación Nacional de Juegos de Azar y Loterías (ANJL), Wesley Cardia.

En su explicación de apertura, Andre Gelfi destacó que la IBJR maneja la lucha contra el amaño de partidos con gran responsabilidad, “tan perjudicial para las casas de apuestas, así como para la integridad del deporte, la materia prima de nuestra industria. Sin integridad, la actividad no existe. Para combatirlo, las empresas, el gobierno y las entidades deben trabajar en conjunto”, dijo.

Por su paret, Wesley Cardia reforzó la posición, y destacó: “Nuestra intención es traer transparencia y dar seguridad a los apostantes, frenando la manipulación de resultados. Tenemos los mismos objetivos que ustedes (los diputados) de una actividad limpia dentro de las normas, incluido el juego responsable”.

Para él, “el juego legal no fomenta el juego. Da seguridad al Estado y al ciudadano que esta actividad económica sigue las reglas”. Cardia continuó diciendo que “la no regulación de una actividad no es garantía de que no existirá. La hipótesis del “no juego” es utópica y poco realista . Wesley defendió que haya vigilancia y sanción para acabar con los más de 4.000 sitios que funcionan de manera irregular, reduciendo a 50 o 100 los sitios regularizados.

Más aún, según explicó Cardia el amaño de partidos ocurre en todo el mundo. “Brasil no es el único lugar donde esto ocurre. En Europa hay muchos casos, sobre todo en países donde la normativa no ha sido bien diseñada para combatir la práctica”, dijo.

“Con el reglamento, todas las casas estarán interconectadas en un sistema y se dará a conocer a todas ellas una sospecha de manipulación, que dejarán de apostar a ese juego”, agregó. Cardia resaltó que las apuestas legales también son víctimas de estos delincuentes, ya que estos ilícitos tienen un gran potencial para alienar a todos aquellos que apuestan de manera honesta y responsable.

Durante el encuentro, también tomó la palabra el diputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), quien dejó en claro que Brasil está haciendo su parte al presentar una Medida Provisional para regular las casas de apuestas, y que se convierta en “una actividad próspera como en los países donde está regulada y que recauda impuestos y genera empleos e ingresos para la sociedad”.

Andre Gelfi a su turno, habló sobre la carga fiscal y aclaró: “El 18 por ciento directo sobre la operación ya es alto, además de sumar otros impuestos, como PIS, Cofins e ISS. El gobierno necesita revisar esto para atraer a los operadores a buscar sus licencias y no hacer que algunos se queden en el mercado gris, lo que no trae beneficios a la sociedad en su conjunto y al gobierno”.

En cuanto al amaño de partidos, recordó que la IBJR se asoció con la International Betting Integrity Association (IBIA) en la búsqueda de la integridad deportiva y para combatir la práctica ilegal, “que perjudica a un corredor de apuestas porque es responsable de pagar una apuesta manipulada, en perjuicio de pagando a quienes apostaron honestamente en un juego que tuvo su resultado manipulado”.

