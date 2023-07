El director del Sernac volvió a apuntar contra las casas de apuestas online de Chile

Andrés Herrera se refirió a la falta de regulación de los casinos online.

Chile.- Con el proyecto de ley que regula el juego online y las apuestas deportivas en Chile aún bajo debate, siguen los cruces entre aquellos que defienden la actividad y los que la cuestionan.

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, habló con el medio local Universo al día, y se refirió a la postura tomada por el organismo, que recientemente emitió un comunicado junto a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el que precisaron que la industria del juego online se desarrolla sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y sin protección a personas autoexcluidas ni a la infancia.

“Desde nuestro punto de vista, las casas de apuestas online deben ser reguladas”, enfatizó Herrera haciendo referencia al proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y explicó cómo los casinos físicos tienen una estricta regulación, mientras que las empresas que toman apuestas virtuales operan sin control y agregó: “no tributan al Estado y explotan una actividad económicas que tiene un conjunto de externalidades negativas”.

En ese sentido, detalló que pueden participar menores de edad y pueden llevar a un sobreendeudamiento y sostuvo que la única manera de controlarlo es con una regulación clara, como ya tienen en otras partes del mundo.

Herrera explicó que hay algunas casas de apuestas que deciden no operar en Chile hasta tanto no exista la normativa que brinde un marco legal a la actividad, mientras que a las que tienen presencia en el país andino no les importa.

Respecto a los sponsoreos de las casas de apuestas en clubes deportivos, el director de la Sernac diferenció lo que sería la regulación de la operación, requisitos, público, condiciones contractuales, y de las restricciones en términos de difusión y publicidad.

“En principio, uno podría decir que en términos generales se necesitaría una regulación exhaustiva en materia de publicidad para proteger al público más vulnerable, menores de edad, personas con patologías relacionadas al juego problemático”, declaró en la entrevista y sostuvo que es preocupante que haya una publicidad indiscriminada en programas deportivos.

“Mientras no haya una regulación y así lo disponga el Congreso, estas casas de apuestas son completamente ilegales”, remarcó Herrera y agregó que el consumidor está expuesto a “ser objeto de estafas, con condiciones poco claras, puede haber incumplimiento de premios, créditos que no se hacen efectivos”.

Dijo también que al tratarse de empresas extranjeras, no cuentan con un domicilio conocido, una cara conocida que asuma la responsabilidad: “Hay un conjunto de situaciones de las que las casas de apuestas no se hacen cargo”, enfatizó.

La respuesta de las casas de apuestas

Luego de que se conociera el comunicado de la SCJ y el Sernac, Carlos Baeza, abogado que se encarga de la representación legal de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, dijo: “Hoy día las plataformas de apuestas en línea son absolutamente legales. Lamentamos las declaraciones de la autoridad en el sentido contrario. Una cosa es que no esté regulada y otra es que sea ilegal”

Y agregó: “Hay un proyecto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Economía, que discute esa regulación, esperamos que sea el marco regulatorio de esta industria. Nosotros lo hemos apoyado”.

El letrado, en su carácter de portavoz de estas empresas, señaló que también las compañías están interesadas en que se genere un marco normativo claro y adecuado. “Entendemos todos que es una actividad importante que involucra al público, por lo que debe tener unas normas con respecto al acceso para reclamos y calificaciones técnicas que aseguren que se cuentan con todos los resguardos. Hoy día Chile no tiene ningún estándar”, dijo.

Por último, Baeza destacó la transparencia de las compañías que él representa: “Las certificaciones internacionales les permiten entregar a los usuarios una experiencia segura; y es en lo que se deben fijar las personas al momento de elegir una plataforma”, cerró.