Advierten desprotección de los chilenos ante el juego online

Autoridades de Chile aclararon que el juego online opera en la ilegalidad y sin políticas de juego responsable.

Chile.- El proyecto de ley que regula el juego online y las apuestas deportivas en Chile aún se encuentra bajo debate. Mientras tanto, los juegos de azar en línea, que actualmente están proliferando en el país, actúan de manera ilegal.

Este fue el mensaje que apuntaron a brindar el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). En ese sentido, precisaron que la industria del juego online se desarrollan sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y sin protección a personas autoexcluidas ni a la infancia.

El comunicado fue emitido luego de que ambos organismos advirtieron que en los últimos años se produjo un progresivo aumento de consultas y reclamos de consumidores que alegan diversos incumplimientos y haber sido estafados por plataformas de juego de azar en línea.

Vivien Villagrán, la superintendenta de Casinos de Juego, señaló que “junto al Servicio Nacional del Consumidor nos parece altamente relevante alertar a la ciudadanía acerca de los riesgos a los que se exponen al realizar apuestas en línea, las que operan al margen de la ley”.

En la misma línea, Andrés Herrera, director del SERNAC, comentó que “los juegos de azar en línea no están regulados en el país, teniendo el carácter de ilegales. Por tanto, los consumidores que acceden a este tipo de servicios se exponen a eventuales incumplimientos y estafas, como, por ejemplo, premios que no se entreguen o condiciones ofrecidas que no se cumplan. Por eso, el llamado a los consumidores es al autocuidado, a no exponerse a contratar este tipo de servicios y, menos aún, a endeudarse para acceder a ellos”.

Actualmente, en Chile la industria de los juegos de azar opera a través de una ley específica que la autoriza y la cual aplica a los casinos de juego. En tanto, para el juego de azar en línea, rige el mismo imperativo de contar con una habilitación legal previa, siendo Polla, Lotería y Teletrak las únicas entidades que pueden operar de esta manera en la actualidad.

Hacia la regulación del juego online en Chile

La superintendenta Villagrán informó que el 12 de junio pasado el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, orientadas al resguardo de la fe pública que implica altos estándares técnicos y de supervisión, aumentar la recaudación fiscal; evitar tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo; y promover el juego responsable y prevenir el juego problemático.

En este sentido, el director del SERNAC, Andrés Herrera, valoró la presentación del proyecto que las regula como la reciente invitación cursada por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer la opinión del Servicio sobre el mismo.

Asimismo, Herrera destacó las últimas indicaciones ingresadas al proyecto, que van en la línea de algunos de los comentarios planteados por el SERNAC, y que, en caso de ser consideradas, reconocen que los operadores de las plataformas de apuestas en línea y los usuarios tienen la calidad de proveedores y consumidores, respectivamente, siéndoles plenamente aplicable, por ende, la Ley del Consumidor.