El debate parlamentario sobre el juego online en Uruguay sigue demorado ante la falta de consensos

El proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay no logra avanzar en Diputados, pero se acerca su tratamiento.

Uruguay.- A casi dos años de la media sanción al proyecto que legalizaría el juego online en Uruguay, el debate sigue trabado en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y aún no se sabe cuándo será tratado, ya que las partes no logran acercar posiciones sobre algunos puntos de la iniciativa.

En agosto de 2022, el texto fue aprobado en el Senado uruguayo, pero recién en diciembre de 2023, el diputado Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) quisieron introducir una modificación al texto para flexibilizar los requerimientos para obtener una licencia de juego online. Ese cambio permitía obtener la licencia sin tener el casino físico y solo con una determinada inversión en un proyecto de esas características.

Sin embargo, después de ese intento frustrado, el proyecto volvió a quedar olvidado y, según informó el medio local El Observador, recién en las últimas semanas, un grupo de legisladores del Partido Nacional (PN) comenzó una ronda de llamados para tomar el pulso de la coalición respecto a este proyecto. Una de las posibilidades que manejan es tratar directamente el texto en el plenario, sin pasar por comisión, y aprobarlo tal como vino del Senado.

El problema que tiene la coalición oficialista es que el diputado del Partido Independiente Iván Posada ya anunció que no está de acuerdo con el proyecto y, por lo tanto, no tiene los votos necesarios para aprobarlo en la comisión de Hacienda ya que el Frente Amplio (FA) –que lo votó en el Senado– ahora también rechaza lo que se aprobó en la cámara alta.

Respecto a ese punto, Posada dijo a El Observador que tiene dos diferencias sustanciales con el texto. Por un lado entiende que no está claro quién va a ejercer los controles para que se cumpla lo que dice el proyecto y, además, entiende que la solución ideal para este tema es una “única plataforma” de ingreso en manos del Estado en la que funcionarán todos los operadores.

Por otro lado, el diputado explicó: “Tuve que insistir para que me dijeran quién controlaba. Y me dijeron que iba a hacer la Auditoría Interna de la Nación, lo que significa que no va a haber controles porque no tiene los recursos”. Su postura de una única plataforma es muy similar a la que plantea la Banca de Quinielas del Uruguay, el agente privado que maneja el juego.

Sin embargo, tampoco están asegurados los respaldos en el plenario –donde no precisan del Partido Independiente para ser mayoría– porque el Partido Colorado pidió tiempo para analizarlo en bancada. Incluso, dentro de los blancos (Partido Nacional) hay quienes tienen dudas.

El proyecto aprobado por el Senado

El texto, que fue ingresado por el Ejecutivo a fin del 2021 y aprobado por el Senado en 2022, establece en su artículo 1 que el Gobierno, mediante la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá “prestar la actividad de juegos de casinos tales como poker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad online, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”.

Asimismo, se indica que “el Poder Ejecutivo, en ejercicio de su competencia exclusiva, podrá autorizar en forma previa, precaria y revocable, la prestación de la actividad referida (…) a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro”.

En el segundo artículo, el texto señala que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego y las apuestas online “estará condicionada” a que estos cuenten “con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial” y que “se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”.

El proyecto, también establece: “Quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial”.

En ese sentido, la norma agrega: “La explotación de juegos de casinos online sin la autorización correspondiente aparejará la revocación de toda autorización de explotación de juegos de casinos presenciales y online”. A su vez, se remarca que “la autorización del Poder Ejecutivo cesará automáticamente si el concesionario dejara de explotar el juego presencial”.

Entre las modificaciones que se incorporaron a la versión inicial, aparece en el artículo 8, que la Dirección Nacional de Casinos deberá financiar un fondo para tratar la ludopatía con un 5 por ciento de sus ganancias brutas y con lo recaudado por concepto de multas.

Muchos sectores ligados a la industria como sindicatos y empresarios del juego coincidieron en la necesidad de regular el juego online, pero también criticaron ciertos aspectos del proyecto impulsado por el Ejecutivo.