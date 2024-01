¿Cuáles son las 134 empresas que buscan licencia para operar apuestas deportivas y juegos online en Brasil?

Las compañías que manifestaron interés previo tendrán prioridad en los trámites ante el Ministerio de Hacienda.

Brasil.- El 27 de octubre de 2023, el Ministerio de Hacienda publicó la Ordenanza Normativa MF N° 1330/2023 en la que otorgó un plazo de 30 días para que las empresas interesadas en solicitar autorización para realizar apuestas de contrapartida en Brasil presenten una manifestación de interés previa no vinculante.

Durante este período, desde el gobierno brasileño celebraron que 134 empresas hayan exhibido su interés en ingresar al mercado y presentaran los documentos requeridos. Según destacó José Francisco Manssur, asesor especial del Secretariado Ejecutivo del Ministerio de Hacienda, este importante número de solicitudes evidenció “el resultado del diálogo constante entre el Ministerio de Hacienda y todos los segmentos de este mercado, en la construcción de viviendas seguras y regulación fiable para todos los implicados”.

Las empresas que hayan presentado una manifestación previa de interés tendrán prioridad en las solicitudes de autorización, en cuanto se abra el plazo para la recepción de solicitudes y el pago de las subvenciones. Cabe aclarar que esta lista de empresas interesadas no es definitiva, ya que varias empresas prefirieron esperar la aprobación definitiva de la ley por parte del Congreso para saber, por ejemplo, si se incluirían o no los casinos online, y luego decidir o no solicitar una licencia.

Ahora, tras la sanción de la Ley 14790 se dio a conocer cuáles son las empresas que manifestaron su interés. A continuación, el listado de todas ellas:

Kaizen Gaming International Limited (Betano)

Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A.

Galera Gaming Jogos Eletrônicos LTDA

Mmd Tecnologia, Entretenimento e Marketing LTDA

Ocean 88 Holdings Ltd

Ggr7 Lazer, Pagamentos e Participações S.A.

Lucksphere Limited

Paulo Roberto Organizações de Serviços Digitais e Promoções LTDA

Ventureluz S.A. de C.V.

NSX Enterprise N.V.

SBP Entretenimento LTDA

OF Joseph Pb&T Brasil LTDA

Southern Stingray S.A

Bella Entretenimento LTDA

1XBET Brasil LTDA

Alvez Sobral Soluções Empresariais LTDA

RGB Games e Loterias Entidade Operadora de Jogos e Apostas S/A.

Meridianbet Brasil LTDA

Pixbet Soluções Tecnologicas LTDA

Diamond Bdo Games B.V.

Play Safe LTDA

Smart Fly Serviços Empreseriais LTDA

Bailamia Investimentos e Participações LTDA

Sol Serviços de Intermediação S.A

Mgr Agencia Oü

Five For Five Soluções Inteligentes – S.A. Empresarial LTDA

Centauro Development Solutions, Comércio Locação e Desenvolvimento de Software LTDA

Mercado Easy Soluções e Tecnologia LTDA

Abudantia B.V.

Terras de Quiririm Empreendimentos Imobiliários

Odycell Participações LTDA

Opção Empreendimentos e Participações LTDA

Better Lucky Entidade Operadora de Jogos e Apostas S/A

Boldt S.A.

BM Corp Ltd

Eurasia Solutions Plc

Betclic Everest

Numero P.N.V.

Logflex Mt Holding Limited

Rivalry Corp.

Aposta Mais Brasil LTDA

MBET Solutions N.V.

Ventmear Limited

WHG (Malta) Limited

DPsports Consultoria e Promoção LTDA

Rodrigo Faria de Oliveira LTDA

Boca Rica Loteria LTDA

Betfair International Plc

JBD Comunicação e Tecnologia LTDA

Leovegas International Ltd

Seminole Hard Rock Digital, Llc

Levante Holdings Limited

Baytree Interactive Limited

Betway Limited

Chippix Automatização e Tecnologia LTDA

SB Global Markets Limited

Istpay Serviços de Pagamentos e Gestão Financeira LTDA

Laguna Serviços e Tecnologia LTDA.

Prolific Trade N.V.

H2 Sports N.V.

Betwinner Apostas Esportivas LTDA Epp

LVS Soluções Empresariais LTDA.

Draftkings Inc.

Rush Street Interactive Participações LTDA

Mgm Casino Next Lion, Llc

Asturias BV

Super Jogos N.V.

Solaris Technologies N.V.

Real Sports N.V.

TK 88 Holdings

Agmx Tecnologia S. de R.L. de C.V.

Blac Limited

Alpha Games N.V.

Hillside (Sports) Gp Ltd

Sport Locker Holding LTDA

Salsa Tecnologia LTDA

Crownstone Ventures Llc

Speed Marketing LTDA

Betfast N.V.

Fortuna Diversões Eletrônicas LTDA Epp

Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A.

DFS Entretenimento LTDA

Stars Investments N.V.

Winklink Serviços de Gestão de Marcas LTDA

Eb Intermediações e Jogos S.A.

Green Stage Lda

Red & Blue Ltd

Inbet Online Ltd

Caixa Econômica Federal / Caixa Loterias S.A.

Codere Do Brasil Entretenimento

Caliente Usa Llc

S.A. Sport Group Apostas LTDA

Bally’S Coorporation

Greenrun Inc

Emeralds Holdings Ltd

Bet Boom N.V.

Papito Entertainment Nv

Rede Loto LTDA

Better Games Inc

BV Gaming Limited

Chilling Cheetah Limited

Playmer Ltd

Globonet B.V.

Mindful Tech B.V.

Melbet Apostas Esportivas LTDA

Stake Gaming Pty Ltd

Fortunever Brasil Business Solution LTDA

Owlreality Hong Kong Limited

XYZ Sports B.V.

HSF Gaming N.V. Limited Liability Company

Betpet Brasil LTDA

Scientific Games Brasil LTDA

Skill On Net LTDA

Fifht August Ltd

NGT Loterias e Participações LTDA

Poligon Entertainment N.V.

Upsports B.V.

Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas LTDA

Megafootball Administradora de Prognósticos Esportivos LTDA

Ads Global Limited

ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores LTDA

2A Publicidade e Agenciamento LTDA

Lotella – Consultoria, Empreendimentos e Participações S.A.

Livescore Group Limited

Bet77 Sports N.V.

Gurubets Sociedad de Resposabilidade Limitada

Intralot Do Brasil Comercio de Equipamentos e Programas de Computador LTDA

Saga Consultoria e Representações Comerciais e Empresarias S.A.

Playbook Gaming LTD

Birmingham Technology N.V.

JB MB LTDA

Vertical Tecnologia e Operações de Jogos Lotericos S.A.

Fantosck Serviços Combinados de Marketing, Tecnologia e Intermediação de Empresas LTDA

Joiib Technology Do Brasil