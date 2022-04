Chile: preocupación por la situación del casino de Puerto Varas

El diputado Daniel Lilayu manifestó su preocupación en la Cámara de Diputados por el futuro incierto del Casino de Puerto Varas y la situación de los trabajadores y la comuna.

Chile.- Luego de que el mes pasado la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) informase la revocación del permiso de operación del casino de Puerto Varas y las autoridades de Enjoy presentasen un escrito de 98 páginas ante la Justicia con sus argumentos para anular esa decisión, un diputado chileno alzó la voz para manifestar su preocupación por los trabajadores del casino ante el futuro incierto de la licencia.

Daniel Lilayu, diputado del Distrito 25, manifestó su preocupación en la Cámara de Diputados, ya que en el casino trabajan más de 400 trabajadores y al no tener definida la próxima concesión del establecimiento, también se vería afectada la comuna.

Lilayu mencionó que por ley las concesiones de casinos duran 15 años, por lo tanto, los trabajadores debieron haber sido indemnizados en esa fecha con finiquitos de un monto máximo de hasta 11 años, ya que los problemas de terceros por aún no llegar a un nuevo concesionario no es responsabilidad de ellos. Sin embargo, las reiteradas prórrogas han dejado sin indemnización a estos trabajadores y algunos ya han cumplido más de 20 años de servicio, perdiendo años de antigüedad laboral.

Al respecto Lilayu, solicitó que se oficie a la SCJ, para que informe a la Cámara la situación actual del proceso en el que está el Casino de Puerto Varas y por qué sus trabajadores deben seguir esperando sus finiquitos cuando ya han pasado años del término de la concesión.

Finalmente pidió que también “se oficié a la Municipalidad de Puerto Varas, para que informe a éste Diputado y a la Cámara, qué ha hecho con las Boletas de Garantía existentes por el concepto de nueva licitación, boletas que ascienden a montos superiores a los USD12m, aproximadamente. Además de informar las acciones que pudiera haber realizado en post de salvaguardar los ingresos que por este concepto ha perdido la comuna de Puerto Varas y sus habitantes”.

La situación del casino

En el año 2005 el Municipio de Puerto Varas licitó por última vez la operación del Casino de la ciudad, adjudicándose una oferta de aproximadamente 45 mil U.F. (1.200 millones de pesos anuales).

La operación fue adjudicada por un período de 10 años, dando cumplimiento a la antigua ley de casinos y que a partir del año 2015 se hiciera cargo la SCJ de estos procesos.

El término de esta concesión debió concretarse el 31 de diciembre del 2015 y desde ese momento se debería haber iniciado un nuevo proceso de licitación, esta vez a cargo de la Superintendencia.

En aquel tiempo por iniciativa de los trabajadores y algunas autoridades, se logró que las personas pudieran tener derecho a indemnización.

La concesión se fue prorrogando y el municipio de Puerto Varas sigue percibiendo los ingresos determinados en el año 2005.

En el año 2018, se adjudicó la nueva licitación a la empresa Enjoy por un periodo de 15 años operando a público en junio de 2020, por un monto ofertado de $4.800m al año, aproximadamente.

Enjoy vs. la SCJ

Según se informó, la decisión de la Superintendencia de Casinos de Juegos de Chile (SCJ) de revocar el permiso de operación del Casino de Puerto Varas adjudicado en 2018 fue tomada a raíz del incumplimiento por parte del operador. Es que Enjoy había asumido la obligación de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley: dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año adicional. Y el mismo venció el 1° de agosto de 2021.

El procedimiento administrativo de revocación fue iniciado el 2 de agosto de 2021. Fue luego de que los fiscalizadores de la Superintendencia constataran en terreno que, vencido el plazo señalado, el proyecto integral comprometido por la sociedad operadora no había sido construido.

El inicio de este procedimiento fue notificado a Enjoy el 6 de agosto. Y, 20 días después, la sociedad operadora realizó sus descargos.

En ese entonces, el alcalde de la ciudad, Tomás Gárate, remarcó que este es un hecho sin precedentes en el país. En tanto, desde Enjoy dispararon contra el gobierno municipal. Acusaron no poder concretar las obras de la sala por culpa del gobierno local y pidieron a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que declare la imposibilidad de hacerlo. En contrapartida, la Dirección de Obras Municipal aseguró que el proyecto no se adaptaba a las normas constructivas que exige el actual Plan Regulador y no le otorgó aún el permiso de edificación.

Finalmente, el 2 de febrero de 2022, la Superintendencia elevó los antecedentes al Consejo Resolutivo.

Por su parte, Enjoy recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, y pidió que se anule y se deje sin efecto la derogación del permiso, por haber sido “injustificada e ilegal”. Si esta resolución se ejecuta, corresponde proceder al cobro de las garantías que equivaldrían a unos USD 18m.

El abogado representante del Casino de Puerto Varas (CPV), Jorge Barrera, señaló en su escrito que la sanción es “abiertamente injustificada” y que carece de motivación. Según argumentó, el consejo resolutivo, “ha decidido desconocer la concurrencia de hechos que integral, copulativa y holísticamente configuran caso fortuito o fuerza mayor, y que acreditan un incumplimiento no culpable en lo relativo al desarrollo del proyecto integral por parte de CPV”.