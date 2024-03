Casino Del Sol de Tucson sufrió un ciberataque

La la interrupción a su red afectó desde el bingo hasta su sistema telefónico.

US.- El Casino Del Sol, localizado en Tucson, Arizona fue objetivo de un ciberataque externo en su red que interrumpió desde su bingo hasta su sistema telefónico.

Tras los hechos, el FBI y el Departamento de Policía de Pascua Yaqui (Pascua Yaqui Police Department) están investigando los hechos mientras que las operaciones del casino quedaron suspendidas.

A través de X (ex Twitter) el Casino manifestó que sus cajeros automáticos todavía estaban en el Casino of The Sun, pero que estaban completamente restaurados en la propiedad de Casino Del Sol. Asimismo, añadieron que sus restaurantes, hasta que no se normalice todo, solo aceptan dinero en efectivo.

No es la primera vez que un casino es hackeado externamente para irrumpir en su red. El año pasado el ciberataque más grande reportado en Estados Unidos tuvo como blanco al conglomerado de hoteles MGM Resorts.

Los sistemas de seguridad de la compañía fueron perpetrados para afectar a todos los establecimientos de la empresa en Estados Unidos. Derivado de este ciberataque, el sitio web de MGM Resorts quedó como no disponible e incluso el servicio de reservación y de pago en línea también quedó cancelado. De hecho, algunas máquinas tragamonedas se desconectaron y el personal de los casinos debió trabajar en «modo manual». Las pérdidas de dinero fuero millonarias.

De acuerdo a las fuentes policiales, el hackeo fue cometido por el grupo “Scattered Spider”. «Scattered Spider» es el apodo creado por la comunidad de ciberseguridad, no por los propios criminales, y además de atacar a MGM, atacó a Caesars se refiere a sí mismo como «Star Fraud». Sus miembros forman parte de una comunidad laxa de hackers conocida como «the Com».