El tradicional juego de naipes Burako acumula la preferencia de muchísimos jugadores alrededor del mundo, en especial en países como Brasil e Italia. Cómo jugarlo y su emocionante versión online.

El azar alberga uno de los entretenimientos célebres en tradición y diversión para desarrollar entre familia y amistades. Con varias modalidades como Abierto Sucio en el país del sur europeo y Abierto y Cerrado en Latinoamérica, conocemos a continuación las reglas de Burako y la forma tradicional de jugarlo.

Juego del Burako, ¿cual es el objetivo?

Se juega en parejas o de a dos. La meta en el juego de Burako es la de crear escaleras de igual palo o grupos de 3 o más naipes iguales buscando alcanzar más puntos que el rival.

¿Cómo se juega al Burako?

En la práctica, conocer cómo se juega al Burako es bastante simple partiendo de que el objetivo del juego es combinar las cartas y cerrar con canasta antes de que lo hagan los otros jugadores.

Se juega con 2 barajas inglesas con jokers, salvo en modo Abierto. Y las partidas se suelen hacer a 1 juego, 2 mil o 3 mil puntos.

En cada partida, se reparten 11 naipes por jugador y se dejan en un sector 2 grupos de 11 cartas, denominados “muertos”. Las cartas sobrantes son pueden ser robadas luego mientras se practica.

Desarrollo. Consiste en que el jugador que inicia robe una carta del mazo, y pruebe armar combinaciones para dejarlas después en la zona de juego, con 3 al menos. Puede colocar las combinaciones que quiera.

Cabe aclarar que en las modalidad Abierto y Cerrado, pueden formarse escaleras únicamente.

Cuando termina, tiene que descartar sí o sí una carta de su mano y ubicarla hacia arriba en el centro de las otras.

Al iniciar su turno, cada participante tiene la opción de robar 1 carta del manojo o permanecer con todas las cartas en el montón para armar combinaciones o sumar naipes a las que ya posee en juego.

Comodines. Los doses y jokers cumplen la función de comodín aquí y se suelen usar en varias combinaciones, salvo en modo Abierto.

En una unión debe haber un solo comodín. Puede haber doces, pero uno debe actuar como comodín y el siguiente tomar su valor habitual.

Ver también: Reglas del Uno, cómo se juega en sus diferentes versiones

Se puede también suplir un comodín en la jugada por la carta a la que reemplaza. Si sucede, el naipe se desplaza en la escalera adquiriendo otro valor de acuerdo a: si el 2 que hace de comodín es de igual palo de la combinación y se puede poner en el sitio del 2. Si no se puede, continúa como comodín al final derecho de la escalera, junto a las más altas; sigue como comodín en el final izquierdo con las más bajas o si remata la escalera de as en as, no se suplanta.

Canastas. En este caso, se crea una canasta al lograr agrupar una combinación de 7 cartas o más. Según cómo se formen existen diferentes canastas:

Sucia : se da valiéndose de un comodín

: se da valiéndose de un comodín Limpia : se logra sin usar comodines

: se logra sin usar comodines Real : se alcanza al crear canasta limpia de As a Rey.

: se alcanza al crear canasta limpia de As a Rey. De As a As: cuando se logra formar una canasta limpia que va en esta condición, salvo en Abierto / Sucio.

Bater. Aplica cuando un jugador se queda sin naipes en mano. Las formas de conseguirlo son: Directa, cuando el participante pone su carta final en su área de juego, toma el muerto y sigue poniendo combinaciones en ese juego; Indirecta, al depositar su último naipe en el centro y no usa el muerto hasta la ronda que sigue y Final, cuando ubica el naipe final y ya no puede tomar el muerto teniendo al menos una canasta en su sector, acabando el juego.

Burako online

Esta muy entretenida versión del juego original denominado Burako online consiste en hacer combinaciones de naipes, armando escaleras y tríos, en busca de puntos y ganar el juego.

En su modalidad virtual, y de acuerdo a las casas que lo ofrecen, renueva las opciones y se presenta al igual que el tradicional como un juego de mesa de gran estrategia y mucha variedad.

Permite probar diferentes tipos de partidas, crear combinaciones, hacer canastas, robar y tomar el muerto, armando partidas tan emocionantes como únicas.

Burako online gratis, disfrutando del juego en línea

El registro de Burako online gratis es tan simple y seguro como los demás que ofrecen estas casas, y suele ser uno de los más jugados por los aficionados aprovechando su versión sin costo.

Alcanza con ingresar por medio de la cuenta de redes sociales, Google o por app Play para ya obtener cuenta y comenzar a retar amigos y conocidos o no.

Unirse al dominio absoluto del juego Burako y desafiar a otros sigue siendo una tradición que no pasa de moda a pura estrategia y habilidad.

Ver también: Juegos en casinos gratis, lo más nuevo para jugar online

El boom de las partidas del juego

Divierte, une y enseña. El burako es cada vez más favorito de las reuniones familiares y con amigos en casas y clubes.

Se trata de un entretenimiento favorito que al margen de convertirse en una actividad social muy vigente, cuenta con ventajas importantes para el bienestar y la diversión.

Son muchos los entendidos en el juego de mesa que dotan al Burako de características únicas para agilizar la memoria, estimular el pensamiento crítico, estimular los lazos con los demás y propiciar el acuerdo con el compañero.

Una rutina que poco sabe de egoísmo y que en cambio facilita el entendimiento entre acciones como las “escaleras”, “piernas” y “muertos”, favoreciendo el relax, el entretenimiento y las risas.

La sana competencia entonces es pieza clave del juego de Burako, que entre reglas, premios casi alegóricos y acción, lleva a la inevitable bajada de fichas final, al grito de ¡burako!

Ver también: Truco argentino, el clásico juego del país