El juego del truco argentino es un entretenimiento mental y estratégico de naipes, habitual en cualquier mesa de América Latina.

Argentina. – Parte sustancial de la identidad local, el juego del truco ha permanecido inalterable en diferentes estratos sociales y ha amenizado cualquier reunión social o familiar en este país y otros tantos territorios vecinos como Uruguay, Brasil y Venezuela, en especial entre los ambientes más populosos, los que le fueron dando una cuota diferente de variantes.

Arraigado a la sobremesa y a otros tantos ratos de ocio, el truco no cede vigencia entre los juegos de mesa y una y otra vez se reinventa, también en el formato online, donde supera cualquier expectativa en cuanto a descargas.

Reglas para jugar

El truco argentino se juega a 2 jugadores o en parejas y se usa habitualmente la baraja española de 40 naipes.

Al comenzar la partida se establece al azar cuál jugador lleva la mano inicial del juego. La ronda que continúa, la abre el jugador ubicado del lado derecho inmediato.

Por ronda, se distribuyen 3 cartas por jugador y cada uno tira una carta a su turno.

El propósito del juego es ganar un partido a 15 o 30 puntos o “chico”, que por lo general se juega a 2 o 3 chicos, buscando hacerlas antes que el oponente. Estos puntos se alcanzan por medio de trucos y envites, nada menos que las apuestas principales que se realizan en el recorrido de las manos por ronda.

Ante cada ronda jugada, se distribuyen 3 cartas a cada miembro y cada uno tira su carta luego. Es el jugador con la carta de más alto valor el que gana la mano y tira en la que sigue, mientras que si hay empate el jugador anterior es quien tira. El jugador o pareja que gana 2 manos es quien gana la partida de truco.

Existen expresiones populares o “cantos” del truco argentino que se dicen al momento del juego. Las alternativas son: No quiero, de rechazo al truco y la pareja contrincante gana el juego; Quiero, de aceptación de la apuesta que concluye la ronda y Retruco, Vale cuatro, que sube la apuesta y cede el turno a los otros para la decisión, que puede ser No quiero, Quiero y Envido, Real Envido y Falta. El Envido lo gana el jugador que logra 2 cartas de igual palo con la suma más elevada.

El Truco es el canto principal del juego y el que establece el término del set con la palabra “quiero” con la que el ganador se lleva 3 puntos, “no quiero”, donde el emisor gana un punto o “quiero y retruco”, que implica 6 puntos para el ganador.

La manera de ganar un Truco es matando 2 de las 3 manos de la jugada. Cabe recordar que este azar se juega por sets de 3 etapas, y es habitualmente en la segunda cuando el que lleva ventaja o lo considera así aunque no tenga las cartas ideales, canta.

La Flor es un canto de buena importancia y que denota precaución. Añade 3 puntos y debe hacerse solo en la primera fase del juego y luego, el que juega tiene que repetirlo cada vez que interviene en las otras 2 manos. No necesita de una respuesta del contrincante, salvo que tenga igual carta. Se caracteriza por tener que poseer 3 cartas de igual palo y su valor será la suma de esos naipes.

Existen algunas excepciones claras. Por ejemplo, si se empata la primera mano el que gana es el que sale primero en alguna de las 2 manos que quedan. Si se gana una mano, pierde alguna y empata la tercera, el ganador es quien se llevó la mano inicial. Y si las 3 manos se igualan, se lleva la ronda el jugador mano.

Al concluir el juego, las cartas se mezclan de nuevo.

Valor de las cartas en el truco

De mayor a menor, el valor de las cartas es: As de espadas o la mayor, As de bastos, Siete de espadas, Siete de oros, Treses, Doses, As de oros y as de copas (falsos), Doces, Onces, Dieces, Siete de copas y siete de bastos (malos), Seises, Cincos y Cuatros.

¿Dónde jugar al truco online?

El mercado de casas de apuestas tiene claro que el juego del truco es pasión de multitudes y por eso, actualmente muchas webs y apps brindan esta opción a un clic sin tener que asistir a una sala de casino en vivo.

Para jugar truco online, una buena opción es la descarga de aplicaciones, muchas de ellas sin costo como Truco Blyts, una de las más descargadas de la región y creada por desarrolladores locales, que permite el juego del truco argentino de forma fácil y sencilla, luego del registro y la elección de una partida que puede hacerse en modo campeonato, multiplayer al azar y copa de oro para los ganadores de cuatro partidas.

¿Cómo jugar al truco?

La práctica es la mejor compañera de esta modalidad de juego muy divertido, pero que encierra mayor complejidad debido al valor de sus cartas, orden de partidas y estrategias posibles. Es decir, tal vez poco tiene que ver la suerte como sucede en otros azares, más bien el éxito está marcado por la avidez, la intuición y manipulación que se pueda conseguir.

No obstante, una vez que gana periodicidad y se conocen los detalles y reglas del truco argentino, se convierte en uno de los entretenimientos favoritos de muchos.

Conocer la tabla de valoración de naipes del truco argentino y cómo funciona cada partida es parte esencial para comenzar a ganar rondas.