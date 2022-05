Brasil: la Lotería Mineira recibió aportes a fin de avanzar en la licitación de sus productos

Tras una nueva audiencia pública, los interesados en la lotería estatal tendrán tiempo de realizar consultas sobre el proyecto hasta el próximo viernes 3 de junio.

Brasil.- La Lotería Mineira realizó una audiencia pública al cierre de la semana pasada. Fue a fin de obtener aportes del mercado, con el objetivo de publicar el aviso de licitación para contratar una empresa que opere los modelos de lotería instantáneo y convencional, exclusivamente en medios físicos.

El director general de LEMG, Ronan Moreira, abrió la audiencia. En tanto, el presidente de la Comisión de Licitación, Antônio Celso Alves Pereira Filho, condujo el encuentro y presentó con las principales características del Aviso Público.

Entre los presentes, se encontraban representantes de las empresas que presentaron los estudios del Procedimiento de Manifestación de Interés (PMI) convocado por Loteria Mineira el año pasado. Además, se dieron cita potenciales operadores o proveedores de servicios.

Principales aportes de la sesión

El director general de la operadora Hebara Carioca, Amilton Noble, realizó una serie de sugerencias, para mejorar y aclarar la redacción de varias cláusulas contractuales. Sin embargo, también metió una fuerte crítica al requisito de experiencia previa de 150 millones de boletos en un año determinado (valor objetivo del año pasado), mientras que la prueba de la exigida convencional lotería es inferior a la meta para el segundo año de contrato, lo que representa dos pesos y dos medidas para un mismo proceso de licitación.

Por otro lado, Roberto Quattrini (IGT-SG), resaltó la necesidad de aclarar qué elementos se pueden tercerizar, y sugirió que el Data Center sea instalado en la nube. También recomendó cambios en los criterios para romper la oferta.

Alexandre Manoel (AM & FPA), expresó su preocupación por la inseguridad jurídica para la operación de loterías estatales, debido a la falta de una ley complementaria que brinde seguridad a las operaciones. Además, alertó que los Estados no están considerando en sus procesos las transferencias obligatorias a la Seguridad Social.

De acuerdo a lo comunicado, hasta el viernes 3 de junio, los interesados ​​podrán solicitar mayores aclaraciones a través del sitio web de Lotería Mineira. Dependiendo del número de consultas y el grado de complejidad, se estima que la Lotería Mineira analizará las preguntas, presentará sus consideraciones y preparará el aviso público para ser puesto en el mercado.

Antecedentes y consorcios en puja

A fines de abril de 2021, las autoridades dieron a conocer a los primeros tres preseleccionados. Estos fueron Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador, Thorsborg do Brasil Consultoria em Tecnologia e Internacional Gaming Technology Brasil Serviços de Dados – IGT/Scientific Games Brasil. Y a estos se sumó, a principios de mayo, Am & Fpa Comércio de Equipamento e Programas de Computador.

​​Los cuatro consorcios presentaron estudios para la explotación de la Lotería de Números, Sorteo Individual e Inmediato (Lotería Instantánea), en medios físicos. En tanto, en lo que respecta a la Lotería Convencional (Pasiva), también en el ámbito físico, se señaló que las empresas abordaron el tema sin profundizar en estudios. Además consideraron la disponibilidad de estas modalidades en medios digitales.

En paralelo, en mayo de 2021, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, emitió el Decreto N°48.184, para actualizar y modernizar la legislación de la Lotería.

Mediante este documento, se definió a la lotería como “cualquier operación, juego o apuesta en forma de concurso de predicción, para obtener un premio en efectivo o bienes de otra naturaleza, independientemente de la denominación y del proceso de extracción y captura de apuestas adoptado, incluyendo el juego electrónico a través de medios físicos y digitales, Online y Online-Real Time”.

Así, considera modalidades de lotería bajo la órbita de la Lotería Mineira a: