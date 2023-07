Autorizan en Salta una plataforma online, aunque la jugada seguirá siendo presencial

Lá Cámara de Agencieros de la provincia mostró su rechazo. Desde el ente regulador advierten que es necesario avanzar en un marco normativo.

Argentina. – BetWarrior desembarcó en Salta. La provincia del norte argentino es uno de los territorios donde las apuestas online están prohibidas. El método para que la casa de apuestas consiga llegar a los salteños es un híbrido que mezcla el juego online con el presencial y marca un hito que puede sentar precedente sobre cambios normativos a futuro.

“No estamos hablando que sea juego online porque para acceder a esta nueva modalidad de juego si bien el ingreso es por una página web, pero no necesita registro -se puede hacer desde el celular o la computadora- se hace la apuesta y después hay que ir al punto de venta o al agenciero para que valide la apuesta y te de un ticket”, explicó la responsable del área de Juegos Lotéricos del Ente Regulador de Juegos de Azar (EnReJa), Luciana Cornejo.

De acuerdo a la funcionaria, esto no significa que la prohibición que rige en toda la provincia se haya levantando, pero si se trata de un primer paso para advertir que es una realidad que existe y por ende se debe avanzar en su regularización. Esta propuesta de juego híbrido se ve como un primer avance hacia un proceso de flexibilización y modernización de las normativas provinciales.

Cornejo explicó que una vez realizada la apuesta en la página web, se genera un código QR para lo cual se debe hacer captura de pantalla, sacar una foto o si es posible imprimirlo. Luego en la agencia debe acercarse para validar la jugada por lo cual le entregará un ticket al portador que servirá de comprobante para luego reclamar el premio. La apuesta puede ser simple o combinada con hasta nueve eventos.

“Es necesario irnos modernizando e ir incorporando esta nueva modalidad de juego por los juegos existentes que por lo general tienen un público cautivo que no se renueva y es necesario ir renovando”, insistió.

En este sentido, consultada si cuánto tiempo más puede demorar que se avance en la regularización, la encargada del Área de Juegos Lotéricos de EnReJA, dijo que es importante que se encamine haciendo foco en la recaudación y el destino de esos fondos obtenidos.

En otro punto, la doctora Cornejo advirtió para seguridad de los apostantes, se debe tomar la prevención de que el sitio web tenga el “bet.ar” porque hace a la legalidad de la plataforma y garantiza entre otras cosas el control de proporcionalidad entre lo apostado y lo ganado como así también a sectores vulnerables como los menores de edad y las personas con trastornos adictivos al juego.

Esta situación generó cierto rechazo entre los agencieros que no quieren que se avance en la instauración en la provincia de las apuestas online. Sobre esta tensión, la propia Cornejo aseguró: “El futuro es imparable y no tenemos que tener miedo porque no se va a desnivelar el mercado, existe y no se desniveló”, al tiempo que sostuvo que “(El juego online) es una realidad, entonces hay que regularla”.

