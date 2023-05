Agencieros salteños protestaron contra la “tómbola virtual” 

Sin embargo, desde el ente regulador del juego salteño aseguran que no existe la modalidad de juego online.

Argentina.- Se viven momentos de tensión en el norte argentino entre los agencieros salteños y el Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA). En la jornada de ayer, un grupo de trabajadores directos, tercerizados, dueños de agencias y subagencias de Salta protestaron por las calles de la ciudad por la posible pérdida de empleos debido al avance de la tecnología en el rubro de juegos de azar.

Alfredo Rodríguez, presidente de la Cámara de Agentes de Lotería y Tómbola Oficial de la provincia, explicó a los medios de la provincia que desde la cámara presentaron un petitorio a las autoridades del ENREJA para que atiendan a sus pedidos.

Rodríguez manifestó que el avance de la tecnología podría perjudicar a todos los trabajadores. En este sentido, destacó que la única forma de salvar las fuentes de trabajo es que la tómbola sea sacada de la virtualidad.

Otro de los reclamos tiene que ver con la extensión de las jornadas laborales de domingo a domingo y la obligatoriedad de prestar servicio los feriados.

Luego de una reunión conjunta, Aníbal Caro y Adrián Amen, presidente y vice de ENREJA dialogaron con los medios y explicaron que analizaran los once puntos propuestos. También aclararon cuál es la situación de la llamada tómbola virtual.

“No existe la tómbola virtual, la que están reclamando ellos son un canal de ventas más que tiene la empresa consignataria en la que los agencieros son una parte fundamental y sine qua non, pero no es un juego ilegal como el que apareció en otras provincias. Salta es una de las pocas provincias en la que no existe el juego online, y este tampoco lo es”, remarcó Caro.

El representante del ente, agregó: “La tómbola sigue siendo la misma que toda la vida” y sostuvo: “En el 2020 saliendo de la pandemia vinieron muchos agencieros a pedir productos por que la estaban pasando muy mal y se dio la posibilidad de habilitar un nuevo canal de venta que es este virtual”.

El nuevo canal funciona cuando, “uno se registra en una página online, deposita su dinero y juega a la tómbola que es la de toda la vida”. Por otro lado, Cano dijo que “no llega al 1 por ciento la cantidad de apuestas por este canal” y “no hay ningún riesgo de los puestos de trabajo, no tenemos conocimiento del cierre de agencias”.

También indicaron que verán la posibilidad de mejorar las comisiones y pondrán a discusión otros pedidos comerciales a Lotería Salta, explicando de la misma manera que no se trata de puntos difíciles de resolver.

Los trabajadores esperan una respuesta hasta el próximo lunes y se mantendrán en alerta, de no tener una respuesta favorable, realizarán un paro en toda la provincia el próximo miércoles.

