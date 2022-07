Aún no retiraron las máquinas tragamonedas del Casino Central Mendoza

Mendoza Central Entretenimientos tiene tiempo hasta mañana a las 23.59 h para desocupar la sala y dejarle el lugar a la nueva concesionaria, Traylon.

Argentina.- Se acrecienta la tensión en Godoy Cruz, Mendoza, luego del cambio de concesión de las máquinas tragamonedas del Casino Central Mendoza. La noche del viernes 22 de julio, la sala cerró sus puertas por tiempo indefinido para que Mendoza Central Entretenimientos (MCE) pudiera retirar sus slots y Traylon, la empresa ganadora de la licitación, ingresara los nuevos. Aún no hubo movimientos y el plazo para el desalojo vence hoy a las 23.59 h.

De no desocupar las instalaciones, desde el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) indicaron que si Mendoza Central Entretenimientos no cumple con la obligación legal de retirar los bienes, “los mismos serán retirados con cargo a MCE S.A de todos los gastos y los riesgos que su incumplimiento ocasione”.

Una vez realizado este procedimiento, el nuevo adjudicatario tendrá 48 horas para instalarse a partir del acta de entrega o puesta a disposición del inmueble, según indica el IPJyC.

Traylon propuso instalar un “moderno parque de 720 máquinas tragamonedas, con una antigüedad promedio de seis – ocho meses”. Así, prevé que el Casino de Mendoza se convierta en la sala de juego más moderna de la provincia. El canon retributivo mensual será del 52 por ciento y el plazo de vigencia es por 10 años.

Además, la compañía informó que efectuará una inversión que asciende a $2.236m (USD18.1m), destinada a reformas edilicias. Así, además, precisó que se generará “un gran número de puestos de trabajo genuinos para los mendocinos: 85 empleados permanentes y 150 empleados en la ejecución del proyecto de inversión”.

Sin embargo, desde Plaza Central UTE, la firma que tuvo a su cargo la concesión por 19 años, a través de Mendoza Central Entretenimientos, interpusieron un recurso revocatorio, alegando la supuesta inviabilidad de la oferta presentada por la empresa ganadora. Además, habían solicitado una prórroga de 40 días para continuar explotando las máquinas, pero no hubo respuesta al respecto por parte del Instituto.

Alfredo Vila, el empresario mendocino que es la cara visible de la empresa desplazada, le dijo al medio local El Sol: “Hasta que no haya una resolución, la administración no puede tomar ninguna medida. Tenemos que seguir operando para no perjudicar al Estado”.

Vila agregó: “Está mal adjudicada. Es imposible que realicen las obras en 48 horas instalando 400 máquinas y el cableado. Por lo menos necesitan 30 días. Es un horror el fallo de la adjudicación”.

El empresario también habló con Los Andes y dijo: “Hay cosas graves. Reducen la sala de paños (black jack, ruleta que pertenecen al Instituto), trasladan la sala de poker que estaba prohibida, reducen la superficie del bar y acomodan máquinas no a la distancia requerida”.

Además agregó: “800 máquinas nuevas, no sólo no entran en el salón, a USD15.000 por máquina, la inversión llegaría a USD12m; en 10 años no hay forma de que lo recuperen. No van a poder cumplir”.

La situación de los trabajadores

Desde la Unión Personal de Juego del Casino de Mendoza (UPJCM) manifestaron su preocupación acerca de la situación del cierre temporario del Casino Central de Mendoza por el cambio de concesión de las máquinas tragamonedas.

Una porción del sueldo de estos trabajadores está vinculada a las ganancias del Instituto Provincial de Juegos y Casinos por lo que el cierre por tiempo indeterminado afectaría directamente a la recaudación y por consiguiente repercutiría en los salarios.

“El problema particular de este cambio de concesión es que los plazos que figuran en la formalidad no sabemos si se van a cumplir. Entonces, eso produce incertidumbre sobre el tiempo que va a estar cerrada la sala de juegos”, le dijo Martín Caín al medio local MDZ.

Luego de la reunión paritaria, tuvieron una reunión con representantes del IPJyC y se pidió generar una herramienta que garantice que durante el tiempo que esté cerrada la sede central, el salario de julio de los trabajadores por la bonificación y la productividad no sufra ningún tipo de merma.

