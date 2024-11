Workshop na área de iGaming: AMIG promove evento online sobre proteção de dados

Devem participar da conferência especialistas dos setores jurídico e de jogos.

A Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG) vai promover, nesta terça-feira (19), a partir das 14h, um workshop online com a temática “Proteção de Dados na Era do iGaming“. A AMIG é uma instituição que tem o objetivo de fortalecer a presença feminina no setor de jogos no Brasil. A conferência virtual é exclusiva para as associadas.

O primeiro painel do evento será “Bases Legais e Direitos dos Usuários“, que terá como palestrante Carla Lima, advogada e presidente da Comissão de Direito Civil e Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Gravatá (PE).

O segundo painel será sobre “Gestão de Riscos e Segurança de Dados“. Esse debate terá como palestrante Luiz Augusto D’Urso, especialista em Direito Digital, advogado, e presidente da Comissão Nacional de Cibercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM).

O último painel da conferência terá o tema “Marketing Digital e Proteção de Dados: desafios e consequências legais“. Roberta Guedes, especialista em Direito Empresarial, será palestrante e Alessandra Margotti, doutora em Direito Penal e membro da OAB-MG e da AMIG, será a moderadora.

A AMIG regularmente promove oficinas semelhantes sobre o universo dos jogos no Brasil. Entre os eventos recentes, destacam-se um workshop, em julho, que abordou as práticas responsáveis na indústria de jogos e apostas online, uma conferência online sobre a Portaria SPA/MF 1.143/2024, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, em agosto, e outro no mesmo mês contemplando as regras para meios de pagamento de mercados de apostas.

