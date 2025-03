“Uma Grande Jogada”: enredo sobre jogos e cassinos dá título do carnaval de SP à Rosas de Ouro

Escola de Samba buscou mostrar a história dos jogos e a influência deles para a humanidade.

São Paulo.- A escola de samba Rosas de Ouro conquistou, pela oitava vez, o título de campeã do Carnaval de São Paulo, troféu que não vinha há 15 anos. A agremiação teve como enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, em que buscou mostrar a história dos jogos e a influência deles para a humanidade através dos anos.

No desfile, foram apresentadas diversas modalidades de jogos, desde tradicionais como o xadrez, passando por videogames, até os jogos de azar, com alegorias de roletas, slots e jogos de cassino online. A escola teve uma vitória apertada, ganhando graças ao desempate no quesito Evolução.

O desfile da Rosas de Ouro começou no começo da manhã do sábado (1º), com o dia amanhecendo. Durante a apresentação, foram feitas diversas referências famosas, como uma ala com integrantes vestidos de Pac Man, carro alegórico do jogo Mario Bros, além de uma ala vestida de cartas de baralho.

“É com trabalho e persistência que a gente chega lá. Porque a Rosas de Ouro é uma grande escola de samba de São Paulo. Tradicionalíssima”, afirmou a presidente Angelina Basílio.

“A gente não pode esquecer da nossa ancestralidade. A Rosas de Ouro nasceu na Brasilândia. Eu nasci na Brasilândia, na estrada do Taboão e estou muito feliz. Eu sabia que ia virar, porque foi uma grande virada. Nós fomos com tudo, quero agradecer a comunidade. Agora é só festa”, comemorou a presidente da agremiação.

A apresentação de 2025 da Rosas de Ouro teve patrocínio do Grupo H2, que opera um clube de pôquer em São Paulo (SP) e detém as marcas de apostas esportivas H2bet e SeuBet.

Veja também: Escola de Samba Rosas de Ouro terá enredo sobre jogos de azar para o Carnaval 2025