TaDa Gaming destaca expansão na África e aposta em jogos inovadores no SiGMA Africa

Em entrevista, Bryam Jacquet, da TaDa Gaming, comenta sobre projetos para expansão na África e aposta em jogos de pesca e tiro para conquistar o mercado.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, Bryam Jacquet, Head de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, revelou os planos da empresa para expandir sua atuação no mercado africano. A estratégia inclui parcerias com operadoras locais e a adaptação de seus jogos de pesca e tiro para o público mobile.

A TaDa Gaming anunciou planos de expansão para novos mercados em 2025. Qual o papel da África nessa estratégia?

De acordo com a Statista, o mercado de apostas online na África deve crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 6,28% entre 2024 e 2028, podendo atingir um valor estimado de US$ 2,47 bilhões (R$ 12,25 bilhões) até 2029. Diante desse cenário, a região se tornou um destino estratégico para nossa expansão global.

Já estamos consolidando nossa presença na África por meio de uma parceria com a betPawa, uma das principais operadoras do continente. Essa colaboração nos permite atuar em 17 países, apresentando o portfólio diversificado da TaDa, incluindo nossos jogos exclusivos de pesca e tiro, a um novo público.

Nossa estratégia de crescimento se baseia em parcerias com operadores locais que possuem amplo conhecimento do mercado. Isso garante um alto nível de adaptação e personalização dos nossos produtos. Com novas oportunidades em países como Gana, Quênia e Nigéria, estamos entusiasmados com essa nova fase.

A participação no SiGMA Africa será fundamental para divulgar nossos produtos e atender à crescente demanda por experiências inovadoras no setor de jogos. Nossa equipe multilíngue estará no estande 22G, apresentando como nosso portfólio pode aumentar o engajamento e a retenção de jogadores para os cassinos.

Como os jogos de pesca e tiro da TaDa Gaming têm sido recebidos nos diferentes mercados?

Muito bem. Jogadores de diversas regiões têm demonstrado grande interesse em títulos como Jackpot Fishing e Mega Fishing, que combinam habilidade, estratégia e uma experiência mais dinâmica, com opções multiplayer.

Para facilitar a adesão, nossos jogos incluem tutoriais interativos, modo de prática, dicas na tela e regras simplificadas, permitindo que os jogadores compreendam rapidamente a mecânica e as interações entre os recursos e bônus.

Além disso, a mecânica de apostas é semelhante à dos caça-níqueis, o que proporciona uma transição natural para os jogadores. Enquanto nos slots cada rodada exige uma aposta, nos jogos de pesca e tiro cada disparo representa uma aposta. Essa combinação de familiaridade e inovação gera maior engajamento.

O feedback dos jogadores também destaca a flexibilidade dos nossos jogos. Eles oferecem três salas diferentes, variando os limites de aposta, a volatilidade e a dificuldade, o que possibilita uma experiência única a cada partida.

Apesar das preferências específicas de cada mercado, jogadores da América Latina – especialmente do Brasil – e de diversos países europeus têm respondido positivamente a esse formato de jogo.

Os jogos de pesca e tiro são adequados para o mercado africano?

Sim, especialmente considerando o perfil demográfico médio da região. Além disso, ajustamos nossos jogos para atender às condições do mercado local. O crescimento do iGaming na África é impulsionado, principalmente, pelo mobile gaming, que representa cerca de 90% da receita total do setor no continente.

Para superar desafios como a cobertura desigual da internet, otimizamos o tempo de carregamento dos jogos sem comprometer a qualidade gráfica ou a jogabilidade. Essa abordagem mobile-first tem ampliado a popularidade e acessibilidade dos nossos títulos.

A funcionalidade multiplayer dos jogos de pesca e tiro também se alinha à crescente demanda por experiências interativas em diversos países africanos.

Nossa estratégia de expansão em mercados da Europa e América Latina incluiu campanhas educativas para aumentar o conhecimento dos operadores e jogadores. Aplicamos essa mesma abordagem na África, com esforços adicionais para mitigar desafios específicos, como o uso de dispositivos com menor desempenho, a instabilidade da internet e a adaptação a moedas e métodos de pagamento locais.

Acreditamos que, com essas iniciativas e a atratividade universal dos nossos jogos, a aceitação dos jogos de pesca e tiro será tão bem-sucedida na África quanto em outras regiões.

Como a TaDa Gaming demonstrará esse potencial no SiGMA Africa?

Os visitantes do estande 22G poderão testar nossos jogos de pesca e tiro, além de explorar outros produtos do nosso portfólio premiado. Apresentaremos demonstrações ao vivo dos modos single e multiplayer para ilustrar a experiência imersiva que esses jogos proporcionam.

Também realizaremos apresentações sobre nossa estratégia de entrada em novos mercados e nosso histórico como principal fornecedora desse segmento de jogos.

Com insights baseados em dados sobre personalização e os desafios do mercado local, esperamos demonstrar aos operadores africanos o impacto positivo da integração dos nossos jogos na retenção de jogadores e no sucesso comercial.

Quais são as novidades no portfólio da TaDa Gaming?

Em março, lançaremos Fortune Zombie, uma nova abordagem para os jogos de pesca e tiro. Dessa vez, a ação ocorre em uma cidade dos EUA, marcando uma mudança de cenário nesse gênero de jogo, mas mantendo nossa animação de alta qualidade e atenção aos detalhes – com um toque de humor.

Além disso, aprimoramos nosso modo de demonstração com um tutorial interativo baseado em avatares para orientar os jogadores. O jogo conta com múltiplas funcionalidades e bônus, incluindo multiplicadores, o recurso Lucky Drop de 20x, um Dice Bonus durante o jogo, uma roda-gigante com prêmios e três jackpots progressivos.

Os jogadores também terão acesso a novas armas, como o lançador de granadas e a função Target Lock, que permite eliminar apenas o alvo sem desperdiçar munição. Com cenários dinâmicos, gráficos impressionantes e um prêmio máximo de até 3000x, acreditamos que Fortune Zombie será um sucesso.

Estamos desenvolvendo novos jogos de pesca e tiro ambientados em cenários diferentes, além de aprimorar a mecânica de tiro e expandir nossas ferramentas de gamificação para tornar a experiência ainda mais envolvente.

Em novembro, lançamos o site gratuito freeslotmatch.com para jogadores no Brasil, e em três meses atingimos 10 mil cadastros. Esse sucesso acelerou nossos planos de levar essa iniciativa para outros mercados.

Ainda há muitas novidades chegando da TaDa Gaming este ano.