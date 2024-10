Como a Sportingtech redefine a experiência de apostas esportivas com o seu novo site

Plataforma de iGaming premiada continua a revolucionar o cenário de iGaming com personalização e controle para operadores.

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech, empresa de fornecimento de soluções turnkey para apostas e jogos, lançou sua nova interface de Sportsbook, que segunda a operadora está mais “refinada e suave, sendo projetada para oferecer opções aprimoradas de personalização e controle para os operadores”.

De acordo com a empresa, essa grande reformulação da interface de usuário permite que os operadores diferenciem seus serviços e ofereçam uma experiência verdadeiramente personalizada para seus clientes, garantindo que eles se mantenham na vanguarda do competitivo mercado de iGaming.

A nova interface do Sportsbook apresenta recursos de última geração para revolucionar a experiência do usuário:

Criação de Eventos Personalizados : Permite que os operadores se destaquem criando eventos, mercados e resultados personalizados, proporcionando uma vantagem única no mercado.

: Permite que os operadores se destaquem criando eventos, mercados e resultados personalizados, proporcionando uma vantagem única no mercado. Betbuilder : Permite que os jogadores combinem várias apostas de diferentes mercados, aumentando o potencial de receita dos operadores.

: Permite que os jogadores combinem várias apostas de diferentes mercados, aumentando o potencial de receita dos operadores. Recurso de Compartilhar Aposta Melhorado : Uma versão mais simplificada desta ferramenta popular permite que os jogadores compartilhem e interajam com suas apostas mais facilmente do que nunca.

: Uma versão mais simplificada desta ferramenta popular permite que os jogadores compartilhem e interajam com suas apostas mais facilmente do que nunca. 300 Ícones Exclusivos : Oferecendo aos operadores uma vasta gama de ícones únicos que diferenciam suas apostas esportivas, garantindo uma identidade visual distinta.

: Oferecendo aos operadores uma vasta gama de ícones únicos que diferenciam suas apostas esportivas, garantindo uma identidade visual distinta. Aposta Rápida Mais Veloz : Nosso recurso de Aposta Rápida foi reformulado, agora mais rápido do que nunca, garantindo que os usuários façam apostas instantâneas, sem perder oportunidades importantes.

: Nosso recurso de Aposta Rápida foi reformulado, agora mais rápido do que nunca, garantindo que os usuários façam apostas instantâneas, sem perder oportunidades importantes. Controle Aprimorado do Histórico de Apostas : Um requisito chave para o regulamento brasileiro, esse recurso oferece aos usuários maior transparência e controle sobre seu histórico de apostas, garantindo total conformidade e uma experiência superior.

A Sportingtech apresentará essa nova interface de Sportsbook no SBC Summit Latinoamérica, que acontecerá de 29 a 31 de outubro no Seminole Hard Rock Hotel & Casino em Miami, no estande E40. Os participantes terão a oportunidade de experimentar em primeira mão como esses recursos elevam a experiência do Sportsbook, proporcionando aos operadores ferramentas incomparáveis ​​de personalização.

Tommy Molloy, Diretor de Produto da Sportingtech, comentou: “Nossa nova interface de Sportsbook reflete nosso compromisso inabalável em fornecer aos nossos parceiros as ferramentas de que eles precisam para prosperar. Este lançamento reforça nosso foco em entregar uma plataforma altamente personalizável e inovadora que atende às necessidades em constante evolução de operadores e jogadores. Com recursos como Eventos Personalizados e Betbuilder, capacitamos nossos parceiros a criar experiências mais envolventes e personalizadas que impulsionam a aquisição, retenção e crescimento geral.”

“Nos orgulhamos de ser um provedor global com expertise local, criando soluções que oferecem inovação e personalização—tudo isso enquanto apoiamos nossos parceiros com um serviço dedicado e de classe mundial”, acrescentou Molloy. “Este grande lançamento continua nossa missão de criar uma experiência mais rápida e rica para os jogadores, enquanto equipamos nossos parceiros com a flexibilidade e o suporte necessário para acelerar o crescimento dos negócios e alcançar o sucesso a longo prazo.”