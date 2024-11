Sport Integrity Global Alliance: Gilberto Silva é anunciado como embaixador da entidade

Gilberto Silva foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/LinkedIn)

A SIGA é uma organização independente dedicada à integridade esportiva.

A Sport Integrity Global Alliance (SIGA), uma organização internacional dedicada à integridade no esporte, anunciou três novos embaixadores, chamados de SIGA Champions, que passam a ajudar a promover a conscientização sobre a importância de medidas para manter a lisura no ambiente esportivo. Os novos membros do time de embaixadores da SIGA são os jogadores de futebol, o italiano Nicola Innocentin, o inglês Sol Campbell e o brasileiro Gilberto Silva.

Gilberto teve uma carreira vitoriosa no futebol, tendo sido campeão da Copa Libertadores da América de 2013, com o Atlético-MG, da Premier League 2003–04, com o Arsenal, e da Copa do Mundo de 2002, com a Seleção Brasileira, entre outras conquistas.

“Estes atletas excepcionais trazem, além de carreiras impressionantes, um compromisso profundo com a integridade no esporte. Como SIGA Champions, eles usarão suas convicções, experiências e plataformas para demonstrar e promover os amplos e benéficos resultados de garantir que o esporte seja praticado, governado e operado com os mais altos níveis de integridade”, comentou Emanuel Macedo de Medeiros, CEO Global da SIGA.

“Através de suas intervenções, ações e vozes poderosas, esses Champions da integridade amplificarão os princípios fundamentais que estão consagrados na missão e visão da SIGA, ajudando a concretizar nossa visão de um esporte inclusivo, acessível, sustentável e bem-sucedido. Estamos honrados por tê-los em nossa causa em um momento tão crucial para a integridade no esporte”, complementou Medeiros.

Gilberto Silva falou sobre passar a fazer parte dos embaixadores da SIGA. “Como ex-jogador e agora defensor dedicado ao desenvolvimento de jovens, vejo de perto como a integridade é essencial em cada etapa da jornada de um jovem atleta. O esporte tem o poder único de inspirar e transformar, e é nosso dever protegê-lo de qualquer forma de dano ou exploração”, disse o ex-volante.

“Através da SIGA e das minhas próprias iniciativas, estou comprometido em criar um ambiente divertido e seguro, livre de abusos, promovendo educação e saúde, garantindo que os jovens tenham a oportunidade de alcançar seu potencial em um ambiente fundamentado no respeito e integridade”, concluiu Silva.

O anúncio dos novos representantes da SIGA aconteceu durante a Sport Integrity Week, que faz parte do Cityscape Global 2024, evento promovido em Riade, na Arábia Saudita entre 11 e 14 de novembro de 2024.

Com as novas integrações, o grupo de SIGA Champions passa a 23 atletas, ex-atletas e treinadores. Além de Gilberto Silva, outros brasileiros que fazem parte dos embaixadores são a jogadora de basquete Kelly Santos Müller e a ex-jogadora de futebol Tabata Viana.

No início deste mês, o CEO Global da SIGA se reuniu com o ministro do Esporte, André Fufuca, em Brasília, onde discutiu a integridade no esporte brasileiro, o monitoramento de sistemas de apostas esportivas e a investigações de possíveis manipulações.

