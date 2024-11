SOFTSWISS expande iniciativa de saúde masculina com o Novembro Azul

A campanha visa conscientizar sobre o câncer de próstata.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora líder de software de iGaming, está fortalecendo seu compromisso com a saúde dos homens com uma programação ampliada de atividades para o Movember, uma iniciativa ambiciosa focada em salvar vidas de homens em todo o mundo. O Movember é uma campanha global que visa conscientizar sobre o câncer de próstata. O termo é uma junção das palavras moustache (“bigode”) e november (“novembro”). No Brasil, a campanha recebe o nome de Novembro Azul.

Com base no sucesso da participação na campanha de 2023, a empresa está intensificando os seus esforços para apoiar o bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que incentiva a comunicação aberta entre os colaboradores. Com o slogan ‘Fale! Faça!’, a campanha de 2024 destaca a importância de abordar questões críticas de saúde, incluindo o câncer de próstata e dos testículos, bem como os desafios de saúde mental. Lançado há duas décadas, o Movember tornou-se um movimento global com mais de cinco milhões de apoiadores, com o objetivo de melhorar os resultados de saúde dos homens até 2030.

Este ano, onze gestores seniores e médios da SOFTSWISS apresentaram-se como embaixadores do projeto, utilizando as suas plataformas de redes sociais para aumentar a conscientização. O popular Desafio do Bigode também contará com participantes barbeados no início de novembro e deixar crescer orgulhosamente o bigode até o final do mês. Novas atividades incluem o lançamento de um canal anônimo de apoio à saúde mental para os funcionários da SOFTSWISS em colaboração com um serviço de aconselhamento psicológico online. Além disso, para dar vida à campanha nos escritórios da SOFTSWISS, será realizado um torneio de futebol de mesa em Varsóvia, Poznan e Tbilisi.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comentou: “Sem uma boa saúde, não podemos prosperar na vida ou nos negócios. Nas nossas vidas ocupadas, é muito fácil ignorar o nosso bem-estar. Na SOFTSWISS, abraçamos de todo o coração o ‘Nós nos importamos’ – não apenas em nosso trabalho, mas também no cuidado de nós mesmos e uns aos outros. Neste Movember, incentivamos todos a refletir sobre o que realmente importa. Priorizar o autocuidado é essencial para construir um futuro de sucesso. Juntos, podemos promover uma cultura de saúde e bem-estar que fortaleça a nossa comunidade.”

O Movember faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas impactantes apoiadas pela SOFTSWISS, incluindo campanhas globais de saúde como o Outubro Rosa, durante as quais a empresa reembolsa exames de ultrassom e mamografia para suas funcionárias. O compromisso da SOFTSWISS em promover condições de trabalho de alto nível foi bem notado na indústria iGaming. No início deste ano, a empresa foi homenageada com a prestigiosa indicação de “Empregador do Ano” no SBC Awards.

Veja também: SOFTSWISS encerra participação na SiGMA Europe 2024 com grandes conquistas