Setebit Entrevista: plataforma lança programa de entrevistas voltado para a indústria de iGaming

A empresa brasileira de soluções para iGaming, Setebit, vai iniciar, a partir de 5 de dezembro, um programa de entrevistas focado na indústria de apostas esportivas e jogos online. O primeiro episódio do projeto “Setebit Entrevista” será com o advogado Udo Seckelmann, mestre em Direito Desportivo Internacional, que atua no setor de Direito dos Jogos.

O episódio piloto do programa terá o tema “Regulamentação do Mercado de Apostas no Brasil“. O objetivo do programa é debater os desafios e oportunidades gerados pelo processo de regulação do setor de jogos online no país.

“Sabemos que o mercado está em constante transformação e que a regulamentação é um passo fundamental para a profissionalização das operações. Nosso objetivo é promover discussões que inspirem e direcionem o setor para um futuro promissor, sólido e sustentável”, afirma a Setebit.

Segundo a empresa, a iniciativa do programa é informar e criar um espaço de diálogo com especialistas e profissionais do mercado com foco no amadurecimento do setor de apostas no Brasil.

O primeiro episódio do Setebit Entrevista será transmitido ao vivo nas redes sociais da empresa a partir das 17h. A série de entrevistas deve seguir ao longo de 2025.

