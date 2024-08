Seminário online discute estratégias de lucro para operadoras com o Campeonato Brasileiro

O futebol gera cerca de 70% do lucro das operadoras de apostas da América do Sul.

O encontro terá a presença de representantes do Genius Sports, Betsul e EstrelaBet.

A Genius Sports, uma empresa de tecnologia que fornece dados, streaming de vídeo e serviços de integridade para plataformas de apostas esportivas, vai promover um seminário online no dia 12 de setembro às 12h. O webinar “Vencer no Brasil: Como lucrar com as apostas esportivas no Campeonato Brasileiro” tem o objetivo de orientar as operadoras a aumentar a receita com essa competição.

Os palestrantes confirmados para o evento são Guilherme Buso, vice-presidente da Genius Sports Brasil, Fernando Garita, CEO da Betsul, Felipe Andrade, CEO da Arland, e Fellipe Fraga, diretor de Negócios da EstrelaBet.

Os executivos vão debater como empresas nacionais e estrangeiras podem traçar estratégias de sucesso para o mercado brasileiro. Um dos focos da discussão será como elevar o lucro com as entradas pré-jogo e ao vivo.

O Campeonato Brasileiro é uma competição relevante para a indústria de jogos porque é o torneio mais apostado fora da Europa e o futebol é o esporte mais procurado, gerando cerca de 70% do lucro na América do Sul.

Os profissionais convidados darão insights sobre as preferências do consumidor brasileiro na hora de apostar no Brasileirão e dar dicas de como uma casa de apostas pode se diferenciar das demais investindo nas particularidades dos fãs de futebol do país.

Veja também: Operadoras de apostas Betsul e Infinitybet anunciam fusão