Segundo levantamento do Serasa, 46% dos inadimplentes já apostaram alguma vez na vida

Daqueles que já experimentaram as apostas, 44% tentaram obter dinheiro para pagar dívidas.

O Serasa publicou um levantamento sobre os endividados do país. A pesquisa foi realizada em parceria com o instituto de pesquisa Opinion Box. Foram entrevistados, no mês de outubro, de forma online, 4.463 inadimplentes. O levantamento constatou que 46% dos entrevistados já apostaram ao menos uma vez na vida.

Segundo o que publicou o Estadão, outro dado interessante é que entre aqueles que já apostaram, 44% afirmaram ter tentado ganhar dinheiro para pagar dívidas. A pesquisa foi promovida, segundo o Serasa, com o objetivo de descobrir os impactos financeiras das apostas e jogos online nos brasileiros.

Outra constatação foi que 16% continuam jogando, considerando que 58% começaram a jogar há menos de dois anos. Dos que apostam, 43% já estavam com nome no Serasa antes de iniciar com as apostas. “Há menos de dois anos foi quando começou a febre dos jogos online. Apesar de ser um grande número, não conseguimos fazer uma relação direta, dizendo que essas pessoas se tornaram inadimplentes por conta das apostas”, disse ao Estadão, Fernando Gambaro, gerente do Serasa.

Os principais motivos para começar a apostar, segundo os entrevistados, foram ganhar dinheiro de forma rápida (29%) e ter uma renda extra (27%). Além disso, 13% dos jogadores afirmaram já ter deixado de pagar contas para fazer apostas e 10% chegaram a solicitar crédito para usar em apostas.

Para Gambaro, a estratégia de apostar para pagar contas é perigosa, já que pode causar um “efeito bola de neve”. Segundo o representante do Serasa, “para quitar uma dívida é preciso ter minimamente um planejamento.”

Segundo Gambaro, o Serasa vai lançar um guia para as apostas online com o objetivo de reduzir possíveis problemas causados pelo jogo em excesso. Uma das dicas, o gerente da instituição adiantou, seria separar um dinheiro só para apostas, sem afetar os valores destinados a pagamento de contas.

