Saúde feminina: GingaBet, Ponte Preta e CUFA Campinas promovem ação no Dia Internacional da Mulher

São Paulo.- No sábado (8), foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e para celebrar a data, a operadora de apostas esportivas GingaBet, patrocinadora máster da Ponte Preta, reuniu-se com a torcida organizada do clube e com a Central Única das Favelas (CUFA) de Campinas (SP) para uma ação de solidariedade.

As instituições distribuíram mais de oito mil unidades de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social no Jardim Monte Cristo, uma das comunidades da cidade do interior de São Paulo. A Ponte Preta, que tem sede na cidade de Campinas, enviou sua mascote oficial, a Macaquinha, para ajudar na entrega dos kits de saúde feminia.

“Na GingaBet, reconhecemos o poder transformador do esporte. Ao lado da Ponte Preta, buscamos ir além das partidas e causar um impacto real na vida de pessoas que enfrentam desafios diários. A distribuição de itens de higiene pessoal é mais do que um simples gesto: é um compromisso com o cuidado, a dignidade e o respeito, promovendo autoestima e bem-estar e proporcionando às mulheres mais confiança e qualidade de vida”, comentou Camila Alvarenga, Digital Marketing Manager da GingaBet.

“Além da distribuição de kits de higiene pessoal, a GingaBet preparou conteúdos especiais em homenagem às mulheres em nossas redes sociais. São conteúdos que buscam aproximar as torcedoras da nossa comunidade, mostrando que o esporte também é um espaço para elas. Além disso, o mês da mulher é um momento de celebrar as conquistas femininas, mas também de refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos. A GingaBet reafirma o seu compromisso com a igualdade de gênero e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, complementou Camila.

A ação aconteceu na Escola Oziel Alves Pereira e contou com mais de 220 mulheres, segundo Michele Eugênio, presidente da CUFA Campinas.

Lucimara Ferreira, diretora de inclusão social da Ponte Preta, comentou sobre a ação. “Historicamente temos em nossa veia o papel inclusivo e, neste 8 de março, temos novamente a possibilidade de fortalecer a nossa história e compromisso como instituição que não está isenta de suas responsabilidades sociais”, afirmou.

“Ações assim enfatizam o autocuidado e o empoderamento da mulher. Além do carinho e solidariedade que sai do coração de cada colaborador”, acrescentou Letícia Brandão, integrante do Comando Feminino da Torcida Jovem Ponte.

