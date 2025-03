Saúde do apostador: grupo interministerial define pauta de trabalho em reunião

Regis Dudena é um dos integrantes do Grupo de Trabalho sobre a saúde mental dos apostadores. (Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

O primeiro encontro do grupo foi na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.

Brasília.- O Ministério da Fazenda (MF) sediou, em Brasília, o primeiro encontro do Grupo Interministerial de Trabalho (GT) formado para debater questões relacionadas à saúde dos apostadores no Brasil. A primeira reunião foi realizada na semana passada e contou com representantes dos ministérios da Fazenda, Saúde e Esporte, além da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Representando a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do MF, o titular da pasta, Regis Dudena, apresentou as ações que o órgão vem realizando para proteger a saúde mental e financeira dos apostadores e comentou sobre a relevância da formação do GT. “A saúde dos apostadores é um dos pontos prioritários na regulamentação e, por ser um tema multidisciplinar, o trabalho deste GT será essencial para que possamos avançar nessa questão”, disse o secretário da SPA.

Uma das ações do MF é a criação da Plataforma de Autoexclusão dos Apostadores, que deve utilizar um banco de dados das pessoas proibidas de apostar por serem suscetíveis ao vício. Essa relação de autoexcluídos é parte da agenda regulatória para o biênio 2025/2026.

Há na pauta também a criação do Acordo de Cooperação com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que tem o objetivo de identificar quando uma pessoa começa a gastar com apostas um montante que pode ser considerado preocupante.

O encontro, promovido no dia 10, foi o primeiro de cinco previstos pelo GT. Os participantes começaram a construir a pauta de trabalho para o restante das reuniões que serão realizadas a cada duas semanas, com o fim previsto para 22 de maio, totalizando um prazo pode de 60 dias. Esse período de trabalho do Grupo pode ser prorrogável por mais dois meses.

