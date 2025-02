Redução de Danos do Jogo Problemático: Ministério da Fazenda define integrantes do GT de Saúde Mental

O GT será formado por servidores da Secretaria de Prêmios e Apostas, da Fazenda, além dos ministérios da Saúde e do Esporte.

Brasília.- O Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 153 no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24). O documento, que foi assinado pelo titular da pasta, o ministro Fernando Haddad, designa 28 servidores para integrar o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Saúde Mental e Redução de Danos do Jogo Problemático.

O GT será formado por servidores da Secretaria de Prêmios e Apostas, da Fazenda, além dos ministérios da Saúde e do Esporte. Também compõem o grupo membros da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. No total, serão 16 titulares e 12 suplentes.

O objetivo do grupo é planejar ações de proteção e assistência a pessoas com vício em jogos ou com tendência a esse problema. As reuniões da equipe devem acontecer, no mínimo, quinzenalmente ou em caráter extraordinário, quando for necessária um convocação fora desse prazo.

Os encontros devem culminar na produção de um relatório final a ser entregue em 60 dias. Estão previstos debates sobre atendimento emergencial remoto a pessoas com ludopatia, formas de identificação e classificação de apostadores vulneráveis e protocolos de atendimento em serviços de saúde.

Caso os coordenadores do GT considerem que o prazo deva ser prorrogado, esse novo período deve ser inferior a 60 dias.

Confira a lista dos componentes do Grupo de Trabalho:

Titulares do Ministério da Fazenda

Carolina Yumi de Souza, secretária-adjunta de Prêmios e Apostas

Daniele Correa Cardoso, coordenadora geral de Monitoramento do Jogo Responsável

Francisco Carvalheira Neto, coordenador Geral de Regulação

Andiara Maria Braga Maranhão, coordenadora de Jogo Responsável Substituta

Suplentes do Ministério da Fazenda

Leticia Soeiro, coordenadora de Jogo Responsável

Beatriz Pioltine Macedo Costato, assistente do gabinete da Secretaria de Prêmios e Apostas

Marcelo Damato, assessor técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas

João Paulo Resende Borges, coordenador-Geral de Sistemas da Secretaria de Prêmios e Aposta

Titulares do Ministério da Saúde

Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas

Gabriella de Andrade Boska, coordenadora de Gestão da Rede de Atenção Psicossocial

Gilmara Lucia Santos, diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde

Letícia de Oliveira Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças não Transmissíveis

Titulares do Ministério do Esporte

Giovanni Rocco Neto, secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte

Diogo Ferreira Barros Medeiros de Souza, diretor de Fomento, Empreendedorismo e Economia Digital

Ermeson de Amorim Melo, coordenador-geral de Anuência das Apostas Esportivas em Quota Fixa; e

Danilo Barbosa Mendonça, coordenador-geral de Desenvolvimento Econômico do Esporte

Suplentes do Ministério do Esporte

Lucas Alexsandro Rodrigues Pinheiro, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte

Diana Carvalho de Freitas, assessora técnica da Diretoria de Fomento, Empreendedorismo e Economia Digital

Márcio Zuba de Oliva, coordenador-geral de Modalidades de Jogos, de Competições Eletrônicas e Eventos

Lorena Martins Passos, coordenadora-geral de Combate às Práticas Atentatórias em Apostas Esportivas

Titulares da Secretária de Comunicação Social da Presidência da República

Mariana Giancoli Cardoso Pita, coordenadora-geral de Promoção da Diversidade e Pluralismo

Denis Rodrigues da Silva, coordenador-geral de Proteção de Direitos na Rede

Renata Tavares do Rêgo, chefe de gabinete

Márcia Luiza de Araújo e Souza, diretora de Estratégia e Informação

Suplentes da Secretária de Comunicação Social da Presidência da República