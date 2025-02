Saiba quais orientações as bets receberam da SPA e Coaf sobre a comunicação de atividades suspeitas

De acordo com a SPA, a iniciativa reuniu mais de 190 operadoras de apostas. (Foto: Reprodução/ANESP)

Segundo a legislação, as operadoras de apostas são obrigadas a comunicar suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, promoveu, em parceria com o Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), uma reunião virtual com representantes de empresas de iGaming na quarta-feira (12). O encontro teve como objetivo explicar aos responsáveis pelas áreas jurídica e de compliance dessas companhias como elas devem comunicar atividades suspeitas em suas plataformas.

De acordo com a SPA, a iniciativa chegou a reunir mais de 190 casas de apostas. Segundo a legislação do setor, essas empresas devem comunicar ao Coaf qualquer atividade que levante a suspeita de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa.

Durante o encontro, o Coaf tirou as dúvidas dos representantes da indústria de jogos online sobre quais são as melhores maneiras de transmitir essas informações, além de ressaltar a importância de prevenir esses crimes.

“Com a regulamentação funcionando plenamente, nós notamos que alguns operadores já fizeram essa comunicação ao Coaf, mas têm feito de forma bem diferente. Percebemos que havia dúvidas sobre o quê e como comunicar uma atividade suspeita, e daí surgiu a ideia de organizar essa reunião de alinhamento”, explicou o coordenador-geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro da SPA, Frederico Justo.

O diretor de Supervisão do Coaf Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos comentou sobre a expectativa de que esse encontro tenha contribuído para que os relatórios de atividades suspeitas sejam enviados com mais qualidade, agilizando o processo de apuração. “Pela forma como os técnicos da Unidade de Inteligência Financeira do Coaf atuam, é muito importante fazer a comunicação corretamente”, disse Vasconcelos.

