Jogo responsável: Lottopar e Cibelae realizam visitas técnicas para organização de evento em Foz do Iguaçu

Instituições realizarão um dos maiores eventos da América Latina sobre o tema.

Paraná.- As diretorias da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) e da Corporação Ibero-Americana de Loterias e Apostas Estatais (Cibelae) realizaram visitas técnicas em Foz do Iguaçu no início da semana. A cidade, que abriga as Cataratas do Iguaçu, será sede em junho de um seminário internacional sobre jogo responsável, considerado um dos maiores da América Latina.

A visita técnica teve como objetivo avaliar hospedagem, centro de eventos e transporte. O diretor financeiro da Lottopar, Rogério Nogueira, destacou que o evento impulsionará o jogo responsável, a economia e o turismo local.

“Serão dezenas de instituições lotéricas e empresas do setor visitando o Paraná. Muitos participantes voltarão para Foz do Iguaçu para fazer turismo e conhecer melhor a região”, afirmou.

A chefe de gabinete da Lottopar, Stefanny Fernandes, destacou a relevância do evento organizado pela Cibelae, que será realizado pela primeira vez em Foz do Iguaçu.

“Seremos a vitrine para o mundo nesses três dias, com grandes discussões sobre jogo responsável e ESG no mercado lotérico”, destacou.

De acordo com a organização do evento, em breve serão anunciados os primeiros palestrantes confirmados.