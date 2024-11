SA Gaming celebra 15 anos com ofertas premium de jogos ao vivo na SiGMA Europa 2024

Evento será realizado de 12 a 14 de novembro, em Malta.

Comunicado de imprensa.- A SA Gaming, fornecedora de jogos com dealers ao vivo, anunciou a sua participação na SiGMA Europa 2024, que será realizada no MMH, em Malta. Este importante evento coincide com a celebração do 15º aniversário da empresa no setor.

O evento acontecerá de 12 a 14 de novembro de 2024, no Malta Maritime Hub (MMH). Os participantes poderão encontrar a SA Gaming no estande #1146, onde a empresa exibirá suas mais recentes inovações e soluções.

Desde sua fundação em 2009, a SA Gaming evoluiu de uma startup pioneira para um player importante no setor de iGaming, sendo reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade e a inovação tecnológica.

Em comunicado, a empresa afirmou que, “como uma respeitada inovadora no setor de iGaming, a SA Gaming celebra seus 15 anos oferecendo jogos de cassino ao vivo de alta qualidade. Este marco é uma prova de longevidade e crescimento contínuo em um mercado competitivo”.

A SiGMA Europa 2024 será uma plataforma para apresentar seus produtos e serviços mais recentes, demonstrando sua nova interface de usuário e soluções que continuam a expandir os limites da indústria de jogos online.

Os participantes estão convidados a visitar a SA Gaming e explorar sua variedade de jogos de dealer ao vivo premium.