Ricardo Pessanha é escolhido para assumir a Banestes Loteria

Ricardo Pessanha já exerceu outros cargos no governo do Espírito Santo. (Foto: Divulgação/Banestes)

Advogado será o presidente da subsidiária do Banco do Estado do Espírito Santo.

Espírito Santo.- O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) nomeou o advogado Ricardo Pessanha para presidir a subsidiária lotérica. O executivo terá a função de auxiliar o banco a iniciar a oferta de loterias e apostas online. Pessanha já exerceu outros cargos no governo do estado, o mais recente foi na Subsecretária de Desenvolvimento.

A Banestes Loteria foi instituída em 13 de gosto deste ano e pretende começar a explorar jogos de azar a partir do segundo semestre de 2025. De acordo com A Gazeta, a subsidiária lotérica busca um parceiro internacional para auxiliar nas operações de iGaming e firmar um contrato de 20 anos. Segundo o site, a instituição bancária capixaba já foi procurada por empresas da Argentina, Austrália e Coreia do Sul.

A instituição espera que a empresa parceira seja definida até o mês de dezembro. Ainda segundo A Gazeta, o processo de avaliação será conduzido por três entidades contratadas pelo banco capixaba: Genial Investimentos, Fundação Getúlio Vargas e o escritório de advocacia Lefosse. As instituições vão auxiliar na estruturação do projeto da subsidiária de jogos.

O governo do estado do Espírito Santo autorizou a exploração de loterias pelo Banestes em dezembro de 2023. O banco poderá ofertar diferentes tipos de jogos, incluindo modalidades físicas e virtuais. Segundo projeções do governo capixaba, o potencial do mercado de loterias ultrapassa os R$ 500 milhões e o de apostas é de cerca de R$ 3 bilhões.

